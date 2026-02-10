Пів хвилини під землею: де знаходиться найкоротше метро у світі (фото)

Весь маршрут складається всього з двох станцій, розташованих на різних рівнях висоти

Поки жителі мегаполісів скаржаться на довгі пересадки та нескінченні тунелі підземки, у Стамбулі існує метро, яке можна пройти пішки швидше, ніж дочекатися у черзі кави. Мова йде за "Тюнель" (Tünel).

"Телеграф" розповість, що відомо про турецький метрополітен, а також чому його вважають одним з найменших у світі.

Як створювалось найменше метро у світі

Історія цієї лінії розпочалася ще у 1875 році. На той час у світі існувало лише одне метро — у Лондоні, тож стамбульський проєкт став справжнім технологічним проривом для Османської імперії.

Тюнель було спроектовано французьким інженером Еженом Анрі Гаваном і спільно з англійцями. У перший рік роботи підземки міське населення боялося їздити по цій підземній трасі. Для вирішення цієї проблеми було введено додатковий вагон, який перевозив тварин. В результаті було продемонстровано, що даний вид транспорту безпечний.

Стамбул

Ідея була геніально простою: полегшити життя купцям і дипломатам, яким щодня доводилося долати крутий підйом від набережної району Каракей до розкішних кварталів на пагорбі Бейоглу. Раніше цей шлях виснажував людей і коней, а з появою "Тюнеля" перетворився на приємну прогулянку.

Ця лінія офіційно вважається однією з найкоротших у світі — її довжина становить лише 573 метри. Тут немає довгих перегонів чи складних розв'язок, адже весь маршрут складається всього з двох станцій, розташованих на різних рівнях висоти.

Тунель у Стамбулі

Принцип роботи найменшого метро

За своєю суттю "Тюнель" — це підземний фунікулер. Два вагони рухаються назустріч один одному: поки один тягне пасажирів угору, інший слугує противагою і спускається вниз. Колись вагони були дерев’яними та рухалися завдяки паровій тязі, а сьогодні це сучасна електрифікована система, що інтегрована в міську мережу.

"Тюнель"- метро у Стамбулі

За свою понад 150-річну історію "Тюнель" пережив падіння імперії, землетруси та численні пожежі. Він зупинявся лише на час серйозних реконструкцій (наприклад, коли парову тягу замінювали на електричну у 1971 році).

Попри те, що на лінії всього дві станції, "Тюнель" не став музейним експонатом. Він і сьогодні залишається одним із найпопулярніших маршрутів Стамбула. Для місцевих — це легальний і дуже швидкий спосіб оминути круті сходи та затори.

