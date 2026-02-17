Оренда "Сбербанку", штрафи та скандали: що відомо про бізнесмена Кривецького, якого перевіряє СБУ

Підприємця викликали на допит через висловлювання про мобілізацію та дії влади

Служба безпеки України проводить перевірку висловлювань львівського підприємця Ігоря Кривецького з прізвиськом "Пупс", які він зробив в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій. Зокрема йдеться про можливе перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Що потрібно знати:

Підприємець заявив, що його зупинили по дорозі зі Львова до Києва та доставили на допит

В інтерв’ю він критикував окремі рішення влади, мобілізаційну політику та дозвіл на виїзд

В останні роки Кривецький активно присутній у медіапросторі, коментуючи політичні та економічні питання

Сам Кривецький повідомив, що його зупинили дорогою зі Львова до Києва і доставили на допит після виходу інтерв’ю, опублікованого 27 січня. У спецслужбі офіційно не підтверджували факту перевірки його заяв.

В ході інтерв’ю Кривецький критикував окремі рішення влади, зокрема, питання мобілізації, а також заявляв про необхідність політичних змін. Також він назвав владу зрадниками за те, що вони ухвалили рішення про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

"Зрадники викинули неймовірну кількість людей за кордон. Молодь відпустили. Я вважаю, що це геноцид нації. Тих людей, які могли працювати, їздити, в них не було страху, що їх десь на блок-посту зловлять […] Просто побоялись, щоб Україна не дай Бог не встала з колін або хтось ще раз не вийшов з картонками (мова йде про мітинги на захист НАБУ і САП – Ред.). Хтось побоявся, щоб ми економічно не підросли, бо це ж прогресивні люди, які працювали", – заявив бізнесмен.

Про мобілізацію Кривецький заявляв таке:

"Далі – завалили всі підходи до мобілізації. Для чого ви ловите ту людину, яка сама вже готова, і робите її злочинцем? Вона вже морально має внутрішній злом, коли її зловили, а вона готова. Тобто ви їй не дали можливість сказати, що ми готові тебе взяти в армію, але через 5 днів, приготуйся. Але зловили на вулиці, коли він йшов купувати мамі таблетки. Так робити не можна"

Офіційно у СБУ факт перевірки висловлювань бізнесмена не підтверджували.

Ігор Кривецький — хто він

Український бізнесмен, політик, меценат. Народний депутат України 7-го скликання. Член ВО "Свобода" із 2004 року.

Народився 9 серпня 1972 року у селі Мохнате Львівської області.

Здобув технічну освіту до Львівського політехнічного інституту, де закінчив хіміко-технологічний факультет у 1995 році. Пізніше він здобув другу вищу освіту за спеціальністю "міжнародні економічні відносини" до Львівського національного університету імені Івана Франка. Другу вищу отримав у 2005 році за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини" на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Серпня 2003 року до 2012 року – приватний підприємець.

З листопада 2006 року до жовтня 2008 року – директор ТОВ "Фієста-Фантастика".

З 2010 по 2012 рік – депутат Львівської обласної ради від ВО "Свобода" (№5 у списку). У Львівській облраді був заступником голови депутатської комісії із законності, прав людини та військових проблем.

2012 року на парламентських виборах був заступником керівника Центрального виборчого штабу ВО "Свобода" з економічних питань. Після обрання народним депутатом було призначено секретарем Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

За словами Кривецького, він був основним фінансистом Революції гідності ВО "Свобода". Зокрема за його підтримки функціонувала основна сцена Євромайдану.

Ігор Кривецький

Сім’я

Кривецький одружений з Ольгою Філатовою, яка також записана власницею готельного комплексу "Edem Resort". Вона здобула нагороду "Інвестор року-2015".

Раніше Філатова працювала викладачем психології у ЛНУ ім. Івана Франка. Згідно з інформацією з відкритих джерел, вона займається громадською діяльністю, зокрема, займається проектом по побудові клініки відновної медицини. Також дружина володіє найдавнішим у Східній Європі готелем "Жорж", який є перлиною Львова.

Мати – заслужений фельдшер України, 50 років працювала у медпункті у Карпатах. За роки роботи прийняла понад 430 пологів без смертельних випадків.

Батько — 45 років пропрацював лісником у Карпатах. Нині відомий борець із незаконною вирубкою лісу.

Виховує двох дітей – сина та дочку. Живе у Києві.

Ігор Кривецький та його дружина Ольга Філатова

Скандали

Ім’я львівського підприємця та екс-нардепа Ігор Кривецький у різні роки фігурувало у низці публічних конфліктів та журналістських розслідувань.

Незважаючи на політичну риторику партії "Свобода", з якою був пов’язаний Кривецький, приміщення у центрі Львова, пов’язане з його бізнесом, орендував підрозділ Ощадбанку Росії. Цей факт викликав громадську критику та дискусію про подвійні стандарти.

З 2014 року наближені до Кривецького компанії почали зосереджувати лісові ділянки та перекуповувати за заниженою ціною в учасників АТО землі, на яких згодом збудували елітний відпочинковий комплекс Edem Resort площею близько 110 га. Прокуратура роками судилася за приватизоване озеро із ділянкою на 15 га у Стрілках державі, проте Верховний Суд залишив його у власності компанії Кривецького.

У 2019 році захист кандидатської дисертації Кривецького у приватному виші викликав питання у окремих спостерігачів, які вказували на формальний характер процедури. Сам він пояснював критику політичною мотивацією та підкреслював законність здобуття наукового ступеня.

У 2025 році Кривецький відкрив 5-зірковий готель Edem Kyiv у Конча-Заспі, який збудували на базі готелю "Старий Відень". Бізнесмен купив його у 2009 році. Незважаючи на будівництво елітних готелів біля Львова та Києва, готель "Жорж" у центрі міста, що належить дружині бізнесмена Ользі Філатовій-Кривецькій, знаходиться у покинутому стані. Міська рада оштрафувала власників на 170 тис. грн за неналежний вигляд пам’ятки архітектури.

Доходи

Останні офіційні публічні декларації Кривецький подавав у період роботи народним депутатом (до 2014 року). Вони вказувалися:

З декларації за 2013 рік, тобто, коли він був народним депутатом, випливає, що того року він отримав 52 млн грн прибутку, а за тодішнім курсом – це понад 6,5 млн доларів. Він також зазначив, що одержав також 35 тис. грн матеріальної допомоги.

У відкритих джерелах наголошується, що значна частина доходів депутата формувалася за рахунок підприємницької діяльності та активів у бізнес-проектах (готельний, ресторанний та девелоперський бізнес).

Ігор Кривецький

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про Чичваркіна, якого засудили до РФ за підтримку України.