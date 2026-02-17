Рус

Оренда "Сбербанку", штрафи та скандали: що відомо про бізнесмена Кривецького, якого перевіряє СБУ

Анастасія Мокрик
Ігор Кривецький
Ігор Кривецький. Фото Колаж "Телеграфу"

Підприємця викликали на допит через висловлювання про мобілізацію та дії влади

Служба безпеки України проводить перевірку висловлювань львівського підприємця Ігоря Кривецького з прізвиськом "Пупс", які він зробив в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій. Зокрема йдеться про можливе перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Що потрібно знати:

  • Підприємець заявив, що його зупинили по дорозі зі Львова до Києва та доставили на допит
  • В інтерв’ю він критикував окремі рішення влади, мобілізаційну політику та дозвіл на виїзд
  • В останні роки Кривецький активно присутній у медіапросторі, коментуючи політичні та економічні питання

Сам Кривецький повідомив, що його зупинили дорогою зі Львова до Києва і доставили на допит після виходу інтерв’ю, опублікованого 27 січня. У спецслужбі офіційно не підтверджували факту перевірки його заяв.

В ході інтерв’ю Кривецький критикував окремі рішення влади, зокрема, питання мобілізації, а також заявляв про необхідність політичних змін. Також він назвав владу зрадниками за те, що вони ухвалили рішення про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

"Зрадники викинули неймовірну кількість людей за кордон. Молодь відпустили. Я вважаю, що це геноцид нації. Тих людей, які могли працювати, їздити, в них не було страху, що їх десь на блок-посту зловлять […] Просто побоялись, щоб Україна не дай Бог не встала з колін або хтось ще раз не вийшов з картонками (мова йде про мітинги на захист НАБУ і САП – Ред.). Хтось побоявся, щоб ми економічно не підросли, бо це ж прогресивні люди, які працювали", – заявив бізнесмен.

Про мобілізацію Кривецький заявляв таке:

"Далі – завалили всі підходи до мобілізації. Для чого ви ловите ту людину, яка сама вже готова, і робите її злочинцем? Вона вже морально має внутрішній злом, коли її зловили, а вона готова. Тобто ви їй не дали можливість сказати, що ми готові тебе взяти в армію, але через 5 днів, приготуйся. Але зловили на вулиці, коли він йшов купувати мамі таблетки. Так робити не можна"

Офіційно у СБУ факт перевірки висловлювань бізнесмена не підтверджували.

Ігор Кривецький — хто він

Український бізнесмен, політик, меценат. Народний депутат України 7-го скликання. Член ВО "Свобода" із 2004 року.

Народився 9 серпня 1972 року у селі Мохнате Львівської області.

Здобув технічну освіту до Львівського політехнічного інституту, де закінчив хіміко-технологічний факультет у 1995 році. Пізніше він здобув другу вищу освіту за спеціальністю "міжнародні економічні відносини" до Львівського національного університету імені Івана Франка. Другу вищу отримав у 2005 році за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини" на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Серпня 2003 року до 2012 року – приватний підприємець.

З листопада 2006 року до жовтня 2008 року – директор ТОВ "Фієста-Фантастика".

З 2010 по 2012 рік – депутат Львівської обласної ради від ВО "Свобода" (№5 у списку). У Львівській облраді був заступником голови депутатської комісії із законності, прав людини та військових проблем.

2012 року на парламентських виборах був заступником керівника Центрального виборчого штабу ВО "Свобода" з економічних питань. Після обрання народним депутатом було призначено секретарем Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

За словами Кривецького, він був основним фінансистом Революції гідності ВО "Свобода". Зокрема за його підтримки функціонувала основна сцена Євромайдану.

Ігор Кривецький
Ігор Кривецький

Сім’я

Кривецький одружений з Ольгою Філатовою, яка також записана власницею готельного комплексу "Edem Resort". Вона здобула нагороду "Інвестор року-2015".

Раніше Філатова працювала викладачем психології у ЛНУ ім. Івана Франка. Згідно з інформацією з відкритих джерел, вона займається громадською діяльністю, зокрема, займається проектом по побудові клініки відновної медицини. Також дружина володіє найдавнішим у Східній Європі готелем "Жорж", який є перлиною Львова.

Мати – заслужений фельдшер України, 50 років працювала у медпункті у Карпатах. За роки роботи прийняла понад 430 пологів без смертельних випадків.

Батько — 45 років пропрацював лісником у Карпатах. Нині відомий борець із незаконною вирубкою лісу.

Виховує двох дітей – сина та дочку. Живе у Києві.

Ігор Кривецький та його дружина Ольга Філатова
Ігор Кривецький та його дружина Ольга Філатова

Скандали

Ім’я львівського підприємця та екс-нардепа Ігор Кривецький у різні роки фігурувало у низці публічних конфліктів та журналістських розслідувань.

  • Незважаючи на політичну риторику партії "Свобода", з якою був пов’язаний Кривецький, приміщення у центрі Львова, пов’язане з його бізнесом, орендував підрозділ Ощадбанку Росії. Цей факт викликав громадську критику та дискусію про подвійні стандарти.
  • З 2014 року наближені до Кривецького компанії почали зосереджувати лісові ділянки та перекуповувати за заниженою ціною в учасників АТО землі, на яких згодом збудували елітний відпочинковий комплекс Edem Resort площею близько 110 га. Прокуратура роками судилася за приватизоване озеро із ділянкою на 15 га у Стрілках державі, проте Верховний Суд залишив його у власності компанії Кривецького.
  • У 2019 році захист кандидатської дисертації Кривецького у приватному виші викликав питання у окремих спостерігачів, які вказували на формальний характер процедури. Сам він пояснював критику політичною мотивацією та підкреслював законність здобуття наукового ступеня.
  • У 2025 році Кривецький відкрив 5-зірковий готель Edem Kyiv у Конча-Заспі, який збудували на базі готелю "Старий Відень". Бізнесмен купив його у 2009 році. Незважаючи на будівництво елітних готелів біля Львова та Києва, готель "Жорж" у центрі міста, що належить дружині бізнесмена Ользі Філатовій-Кривецькій, знаходиться у покинутому стані. Міська рада оштрафувала власників на 170 тис. грн за неналежний вигляд пам’ятки архітектури.

Доходи

Останні офіційні публічні декларації Кривецький подавав у період роботи народним депутатом (до 2014 року). Вони вказувалися:

З декларації за 2013 рік, тобто, коли він був народним депутатом, випливає, що того року він отримав 52 млн грн прибутку, а за тодішнім курсом – це понад 6,5 млн доларів. Він також зазначив, що одержав також 35 тис. грн матеріальної допомоги.

У відкритих джерелах наголошується, що значна частина доходів депутата формувалася за рахунок підприємницької діяльності та активів у бізнес-проектах (готельний, ресторанний та девелоперський бізнес).

Ігор Кривецький
Ігор Кривецький

