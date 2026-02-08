Росіяни придумали лазівку, як повернути Starlink: в Україні сказали, чим відповідатимуть
В Україні попередили про нові схеми противника
Росія намагається отримати доступ до заблокованих для них терміналів Starlink через українських громадян. Однак такі пристрої блокуватимуться, а причетним особам загрожує кримінальна відповідальність.
Що потрібно знати:
- Серед вигаданих росіянами схем – оформлення терміналів через ЦНАП, використання фіктивних компаній
- Українські служби відслідковують такі спроби ворога та можуть блокувати термінали
- За допомогу ворогові в оформленні або передачі терміналів Starlink передбачено кримінальну відповідальність
Про це у своєму Telegram-каналі пише радник міністра оборони, експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, росіяни продумують план як підкупити когось за гроші.
Противник шукає варіанти активації Старлінка. Пишуть свої ідеї у групах, потім ці пости гуляють нашими групами. Усі їхні ідеї банальні. Відправити когось у ЦНАП за гроші. Скористайтеся фіктивним ТОВ. Зняти Старлінк з дрона-трофея і т.д.
Однак в Україні заздалегідь передбачили всі ризики і знають, як боротися зі хитрощами противника. Бескрестнов попередив потенційних зрадників, що за подібні дії на них чекає чималий строк за ґратами.
Всі ці "Старлінки" ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому, моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати.
За словами Флеша, Росія вже пропонує винагороду до 10 тисяч гривень за оформлення терміналів на підставних осіб. Проте в Україні звірятимуть серійні номери пристроїв, виявлених у російських військових, із реєстраційними даними, що дозволить виявляти причетних осіб.
Зрадники правильно не поспішають, бо ми звіримо номери "Старлінків" у ворога з даними ЦНАП та "любителі легких грошей" отримають 15 років або довічне ув’язнення, якщо цей "Старлінк" стане причиною загибелі людей.
Що таке Starlink
Starlink – це глобальна супутникова мережа інтернету від компанії SpaceX, яку заснував Ілон Маск. Система створена для забезпечення швидкого та стабільного зв’язку там, де немає оптоволокна, мобільного покриття чи кабельного інтернету — у сільській місцевості, горах, морі чи зоні бойових дій. На початок 2026 року на орбіті працює понад 7000 супутників, і їхня кількість продовжує зростати.
Як українці можуть зареєструвати Starlink
- Для фізичних осіб
Верифікація у ЦНАПі. Потрібні документи — паспорт та карта платника податків, а також серійні номери терміналів — KIT-номер (на коробці), UTID (у налаштуваннях облікового запису/додатку/Dish ID), номер облікового запису користувача на порталі Starlink.
- Для юридичних осіб
Верифікація на порталі "Дія". Слід авторизуватися через кваліфікований електронний підпис, внести дані про термінал, перевірити та підписати заяву.
- Для військових
Користувачі системи DELTA можуть вносити інформацію про термінал самостійно. У Міноборони кажуть – звертатися до уповноваженого в/ч чи начальника зв’язку не обов’язково.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що SpaceX обмежила використання Starlink для росіян для запуску ворожих дронів по Україні. Водночас у суспільстві розпочалася дискусія, чому Ілон Маск пішов на такий крок.