Росіяни придумали лазівку, як повернути Starlink: в Україні сказали, чим відповідатимуть

В Україні попередили про нові схеми противника

Росія намагається отримати доступ до заблокованих для них терміналів Starlink через українських громадян. Однак такі пристрої блокуватимуться, а причетним особам загрожує кримінальна відповідальність.

Що потрібно знати:

Серед вигаданих росіянами схем – оформлення терміналів через ЦНАП, використання фіктивних компаній

Українські служби відслідковують такі спроби ворога та можуть блокувати термінали

За допомогу ворогові в оформленні або передачі терміналів Starlink передбачено кримінальну відповідальність

Про це у своєму Telegram-каналі пише радник міністра оборони, експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, росіяни продумують план як підкупити когось за гроші.

Противник шукає варіанти активації Старлінка. Пишуть свої ідеї у групах, потім ці пости гуляють нашими групами. Усі їхні ідеї банальні. Відправити когось у ЦНАП за гроші. Скористайтеся фіктивним ТОВ. Зняти Старлінк з дрона-трофея і т.д. пояснює "Флеш"

Однак в Україні заздалегідь передбачили всі ризики і знають, як боротися зі хитрощами противника. Бескрестнов попередив потенційних зрадників, що за подібні дії на них чекає чималий строк за ґратами.

Всі ці "Старлінки" ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому, моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати. зазначив автор посту.

За словами Флеша, Росія вже пропонує винагороду до 10 тисяч гривень за оформлення терміналів на підставних осіб. Проте в Україні звірятимуть серійні номери пристроїв, виявлених у російських військових, із реєстраційними даними, що дозволить виявляти причетних осіб.

Зрадники правильно не поспішають, бо ми звіримо номери "Старлінків" у ворога з даними ЦНАП та "любителі легких грошей" отримають 15 років або довічне ув’язнення, якщо цей "Старлінк" стане причиною загибелі людей. підсумував Бескрестнов.

Що таке Starlink

Starlink – це глобальна супутникова мережа інтернету від компанії SpaceX, яку заснував Ілон Маск. Система створена для забезпечення швидкого та стабільного зв’язку там, де немає оптоволокна, мобільного покриття чи кабельного інтернету — у сільській місцевості, горах, морі чи зоні бойових дій. На початок 2026 року на орбіті працює понад 7000 супутників, і їхня кількість продовжує зростати.

Як українці можуть зареєструвати Starlink

Для фізичних осіб

Верифікація у ЦНАПі. Потрібні документи — паспорт та карта платника податків, а також серійні номери терміналів — KIT-номер (на коробці), UTID (у налаштуваннях облікового запису/додатку/Dish ID), номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Для юридичних осіб

Верифікація на порталі "Дія". Слід авторизуватися через кваліфікований електронний підпис, внести дані про термінал, перевірити та підписати заяву.

Для військових

Користувачі системи DELTA можуть вносити інформацію про термінал самостійно. У Міноборони кажуть – звертатися до уповноваженого в/ч чи начальника зв’язку не обов’язково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що SpaceX обмежила використання Starlink для росіян для запуску ворожих дронів по Україні. Водночас у суспільстві розпочалася дискусія, чому Ілон Маск пішов на такий крок.