Канікули не у всіх: які міста послухали уряд і припинили очне навчання, а які ні

Через відключення світла навчатися у форматі онлайн практично неможливо, скаржаться батьки

Попри рішення уряду про можливе продовження канікул, або перехід на дистанційку, не у всіх регіонах його запровадять. Наприклад, в Одесі діти як і раніше вчитимуться очно, тоді як Київ ще не оголосив чітку позицію, що створює плутанину серед батьків. Тим часом в Кабміні наполягають на зупинці очного навчання тільки в столиці, а інші регіони мають визначатися самі.

Напередодні Міністерство освіти повідомило: через складну ситуацію в енергетиці уряд вирішив "тимчасово припинити освітній процес в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти". Натомість:

перевести школи на дистанційку або

продовжити/запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

З акцентом, що останній варіант стосується перш за все столиці. А інші регіони мають самі визначитися, як працювати від понеділка, 19 січня.

Формально ні Кабмін, ні МОН, дійсно, не встановлюють канікули "напряму" для всієї України. Уряд може тільки ухвалювати загальні рішення та рекомендації в умовах надзвичайних ситуацій — зокрема, через енергетичну чи безпекову загрозу. Водночас остаточне рішення про формат навчання (очне, дистанційне або канікули) належить місцевій владі.

Саме це і стало причиною непорозуміння, адже більшість медіа подали урядове рішення як загальне припинення навчання по всій країні. Тоді як насправді йшлося лише про рамкову рекомендацію: там, де ситуація з енергетикою та безпекою критична – обмежити очне навчання. Додаткову плутанину спричинило те, що Київ опинився у винятковій ситуації: саме для столиці уряд наполягав на обов’язковому запровадженні канікул до 1 лютого.

Прояснити ситуацію з роботою шкіл сьогодні у ВР намагалися депутати. Новопризначений міністр енергетики, перший віцепрем’єр Денис Шмигаль підтвердив: рішення з урахуванням енергетичної безпеки кожен регіон приймає окремо на раді оборони при ОВА.

"Наприклад, в Запоріжжі багато підземних шкіл, які відіграють роль сховищ для дітей – там тепло, світло, там є генераторне обладнання. Дійсно, там дітям краще знаходитись вдень ніж вдома, даючи можливість батькам працювати", – відзначив посадовець. – Стосовно інших регіонів, ситуація – різна, тому ми віддали це на рішення рад оборони відповідних обласних військових адміністрацій".

В Одесі, за повідомленням директорки Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлії Філлер, школи працюватимуть у звичному режимі.

"У нашому регіоні безпекова ситуація дозволяє продовжувати очний режим роботи!", – наголосила чиновниця.

В соціальних мережах українці пишуть, що у більшості регіонів діти також продовжать вчитися у школах. Наприклад, навчальні заклади очно працюватимуть у Тернополі та області, зокрема, у місті Чортків, а також у Чернівцях, Львові та області. Крім того, батьки активно критикують МОН через пропозицію переходу на дистанційку. Адже в умовах постійних відключень долучатися до уроків онлайн проблематично.

Натомість в столиці, владі якої уряд наполегливо радив відправити школярів по домівках, поки визначились лише з профтехнічними та вищими навчальними закладами. Вони від понеділка, 19 січня, працюватимуть дистанційно. Деякі навіть не до 1, а до 8 лютого, як, зокрема, Київський столичний університет ім. Б.Грінченка. При цьому, за словами речниці КМВА Катерини Поп, "імовірно, буде зупинений або переведений на дистанційний графік".

Таку необхідність у своєму виступі з трибуни ВР підкреслив і Шмигаль з аргументом, що це дозволить "зекономити електроенергію і трохи тепла для людей в будинках".

КМДА наразі свою позицію офіційно не оголосила. В Департаменті освіти та науки, куди "Телеграф" звернувся з проханням роз'яснити режим роботи шкіл, також поки не відповіли.