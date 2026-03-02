Не всі водії пройдуть цей тест з ПДР: перевірте свої знання

Спробуйте визначитися з відповіддю

Навіть водії з багаторічним стажем іноді губляться, коли бачать поєднання знаків пріоритету, проблискових маячків та зміну напрямку головної дороги. На перший погляд, ситуація здається простою, але чи зможете ви без помилок назвати, хто проїде першим, а хто — останнім.

На каналі "Керманич" опублікували відео. Там представили задачу.

Задача

На зображенні ми бачимо перехрестя, до якого під’їхали три транспортні засоби: легковий автомобіль (червоний), вантажівка з помаранчевим маячком (бензовоз) та автопоїзд (синя вантажівка з причепом).

Варіанти відповіді

Автопоїзд першим, легковий останнім. Автопоїзд першим, вантажівка останньою. Легковий першим, автопоїзд останнім. Легковий першим, вантажівка останньою. Вантажівка перша, автопоїзд останнім. Вантажівка перша, легковий останнім. Проїдуть за домовленістю.

Розбір дорожньої ситуації

Щоб не помилитися, давайте детально розглянемо дорожні знаки та положення машин.

Знаки пріоритету: Перед водіями бензовоза та червоного легковика встановлено знаки 2.3 "Головна дорога" разом із табличками 7.8 , які вказують, що головна дорога на перехресті повертає ліворуч (з точки зору водія бензовоза) або праворуч (з точки зору водія легковика).

Перед водіями бензовоза та червоного легковика встановлено знаки разом із табличками , які вказують, що головна дорога на перехресті повертає ліворуч (з точки зору водія бензовоза) або праворуч (з точки зору водія легковика). Другорядна дорога: Синій автопоїзд знаходиться на другорядній дорозі. Відповідно до ПДР, він має поступитися всім, хто рухається головною дорогою. Це означає, що автопоїзд проїде перехрестя останнім .

Синій автопоїзд знаходиться на другорядній дорозі. Відповідно до ПДР, він має поступитися всім, хто рухається головною дорогою. Це означає, що . Помаранчевий маячок: У вантажівки-бензовоза увімкнено проблисковий маячок оранжевого кольору. Згідно з пунктом 3.6 ПДР , такий маячок не надає переваги в русі, а лише привертає увагу та попереджає про небезпеку.

У вантажівки-бензовоза увімкнено проблисковий маячок оранжевого кольору. Згідно з , такий маячок не надає переваги в русі, а лише привертає увагу та попереджає про небезпеку. Рівнозначні умови на головній дорозі: Оскільки і червоний легковик, і бензовоз перебувають на головній дорозі, вони мають керуватися правилом "правої руки" (пункт 16.12 ПДР). Для водія бензовоза легковий автомобіль є перешкодою праворуч.

Правильна відповідь

Отже, першим проїде червоний легковий автомобіль, оскільки він на головній дорозі і не має перешкоди праворуч. Другим рушить вантажівка з маячком (бензовоз), завершивши свій маневр на головній дорозі. Останнім перехрестя проїде автопоїзд, який перебував на другорядній дорозі.

Правильна відповід: Варіант №3 — Легковий першим, автопоїзд останнім.

