Кілька хвилин і готово. Українка розповіла, як швидко почистити замшеве взуття без спеціальних засобів (відео)
Цей розчин є у більшості вдома
З приходом справжнього весняного тепла чимало українців починають прибирати зимове взуття. Однак у багатьох виникає питання: а як почистити замшеві чобітки.
Відповідь на це дала українка у Тік Ток. Жінка розповіла, як чистить своє взуття після зими від плям та бруду.
На відео показані звичайні популярні замшеві угі у коричневому кольорі. На таких моделях часто залишаються плями, які складно видалити, адже мочити чоботи не можна. Альтернативою, за словами авторки, може стати міцелярна вода. Її у невеликій кількості слід нанести на ватний диск і ним протерти взуття. Стійкі плями авторка радить відтирати ретельніше.
Після такої обробки взуття можна ще обдати пароочисником, але на малій потужності, щоб покращити стан волокон. Перед тим як ставити чоботи в шафу на зберігання, їх слід добре висушити, але без використання тепла.
У коментарях користувачі зазначили, що таким способом можна навіть виводити плями з зимового одягу, особливо, якщо вони утворились від косметики. Люди пишуть:
- Після висихання колір однорідний залишається ? Бо часто мокре висихає і в тому місці замша темніша.
- Міцелярна вода також дуже гарно відчищає пуховики на рукавах, кишенях та комірі. Ніяких розводів не залишає.
- І пуховики від тоналки цієї ж міцелярки.
- Сухим шампунем для волосся.
- Тільки та, яка без масла.
