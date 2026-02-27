Строки зустрічі з Путіним та ядерка для України. Головні заяви з нового інтерв’ю Зеленського

Говорив й про мобілізацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова прийняти ядерну зброю від Великої Британії та Франції. Однак пропозицій від європейських партнерів ще не було.

Про це президент розповів в інтерв'ю Sky News. "Телеграф" зібрав головні заяви лідера України, у яких він торкнувся тристоронньої зустрічі на рівні лідерів з президентом США Дональдом Трампом, лідером Росії Володимиром Путіним.

Головні тези Зеленського:

Я із задоволенням прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції, але таких пропозицій поки що не надходило.

Я став реалістичнішим, ніж був раніше. Сплю тепер лише під музику. І намагаюся тренуватися 4-5 разів на тиждень.

Ставлення Трампа до тристоронньої зустрічі з Путіним позитивне. Нам потрібна тристороння зустріч на рівні лідерів з Путіним. Якщо він (лідер РФ — ред.) не підтримає це, у нас буде довга війна.

Зустріч Путіна, Трампа та Зеленського може відбутись протягом пів року. Але за умови, що усі сторони будуть присутні.

Військові виснажені, ротацій бракує . Ми мобілізуємо 30–34 тисячі бійців щомісяця, але дефіцит особового складу залишається серйозним і триває вже не перший рік.

Я запрошу Путіна до Києва? А навіщо? Готовий зустрітися на нейтральній території, але не в Росії й не в Білорусі . Шанс на мир до осені є , якщо Путін погодиться на тристоронню зустріч.

Я вважаю себе досить сильним — як і наш народ. Я завжди любив Україну. Не можу сказати, що люблю її більше. Але поважаю більше. Стійкість людей неймовірна.

