Чому "Машу та Ведмедя" досі ніяк не можуть заборонити в Україні: пояснення депутата

Підтримка є, ініціативи — немає

Популярний російський мультик "Маша та Ведмідь" і досі дивляться в Україні, незважаючи на війну. Кілька державних органів заявили про підтримку його заборони, але жоден не подав офіційне рішення до РНБО. Поліція та Міністерство культури кажуть, що вони "за" санкції, а СБУ все ще розглядає питання.

Що треба знати:

Процес застряг на етапі підготовки рішення

Офіційної ініціативи до РНБО досі немає

Депутат закликає діяти, а не говорити

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Голос", голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Детальніше читайте у матеріалі: "Telegram поводиться з Україною, як гопник: Юрчишин про скандальні відео з ТЦК, гроші на телемарафон і трюк Ахметова".

За словами Юрчишина, Центр протидії дезінформації активно включився в роботу над питанням заборони мультика. Проблема полягає в тому, що немає органу, який би виніс на РНБО рішення про запровадження санкцій.

Депутат зазначив, що сподівається на подання від СБУ. "Я дуже сподіваюся, що СБУ подасть на санкціонування", — сказав він.

Водночас Юрчишин висловив розчарування через пасивність інших відомств. Ні Нацполіція, ні Мінкульт не ініціювали подання від Кабміну, хоча обидва органи декларують підтримку блокування.

Мені дуже прикро, що ні Нацполіція, ні Мінкульт не ініціювали подання з боку Кабміну. Ну якщо вони за, то, напевно, не на словах, а на ділі варто блокувати цю історію, підкреслив парламентарій.

Раніше депутат звертався до Нацполіції з приводу російського мультфільму. Поліція відповіла, що підтримає санкції, однак реальних дій так і не послідувало.

Мультсеріал "Маша та Ведмідь" виробництва російської студії "Анімаккорд" залишається популярним серед українських глядачів попри війну. Багато експертів вважають, що він несе пропагандистське навантаження та формує у дітей проросійські настрої.

