Не з першим потеплінням: чи варто поспішати водіям міняти зимові шини на літні

Є декілька порад, коли "перевзувати" авто в цьому році

Весна вже на порозі, а на дорогах поступове розтає лід. Час задуматися про літню гуму, але поспішати теж не варто — неправильний вибір моменту може дорого коштувати й вашій безпеці, і шинам.

Коли саме варто їхати на шиномонтаж, аби змінити шини, пояснив "Телеграф".

Найкраще робити це, коли середньодобова температура повітря стабільно тримається на рівні +5…+7 °C і вище, що зазвичай припадає на кінець березня — початок квітня.

Раніше перевзуватися не варто: занадто рання заміна може бути небезпечною через можливі ранкові заморозки, а надто пізня — призводить до прискореного зносу зимових шин.

Згідно з законодавством, як пишуть у "NV", літню гуму можна використовувати з 31 березня до 1 грудня, а шиповану – з 16 квітня по 30 вересня, якщо немає зимових умов.

Заміна шини. Фото: 24 Канал

На що варто орієнтуватися водіям:

Температура повітря. Важливо дивитися не на денну температуру, а на середньодобове значення. Якщо вночі термометр показує близько нуля, шини міняти ще рано. При температурі повітря вище +10 °C зимова гума стає надто м’якою;

Важливо дивитися не на денну температуру, а на середньодобове значення. Якщо вночі термометр показує близько нуля, шини міняти ще рано. При температурі повітря вище +10 °C зимова гума стає надто м’якою; Дорожні умови. Сніг і лід повинні повністю зійти, а асфальт — бути сухим і чистим. Літні шини не ефективні на мокрому або обмерзлому покритті, і ризик ДТП при цьому значно зростає;

