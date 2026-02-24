Деревна зола може і врятувати, і загубити ваш сад. 4 правила, як використовувати це безкоштовне добриво

Замислюєтеся, чи можна викидати золу з каміна до саду? Розповідаємо, як безпечно її використати, і коли цього робити не варто.

Деревна зола містить такі поживні речовини, як кальцій, магній та калій, які можуть бути корисними для росту рослин. Але перш ніж додавати деревну золу до свого саду, проведіть аналіз ґрунту — особливо якщо ви ніколи цього не робили або не робили кілька років. Це покаже вам, якою є ваша родючість, включаючи рівень макроелементів і pH, або кислотність грунту.

Деревна зола також впливає на pH ґрунту, тому її можна використовувати як вапняне добриво. Деревна зола має лужну реакцію, тому її присутність може зробити поживні речовини в кислих ґрунтах більш доступними для рослин.

Кількість поживних речовин залежить від типу спаленої деревини. Тверді породи дерева, такі як клен та дуб, часто містять більше кальцію та інших поживних речовин, ніж м’які породи, такі як сосна.

Не можна просто бездумно розсипати золу ділянкою

4 правила, як використовувати деревну золу:

Використовуйте лише деревну золу, отриману з дров. Не слід використовувати деревну золу від вугільних брикетів, оброблену під тиском деревину, пофарбовану деревину або пластик. Не використовуйте цей засіб на своєму городі, якщо рівень pH вже знаходиться у допустимому діапазоні. Більшість садових культур віддають перевагу pH в діапазоні від 6 до 7. Саме тому корисно мати актуальний аналіз ґрунту. Не зловживайте! У всьому потрібна міра, передозування ніколи не принесе користі. Не використовуйте золу на рослинах, які віддають перевагу кислому грунту.

Такі рослини як чорниця, рододендрони та азалії віддають перевагу кислим грунтам. Внесення деревної золи в ґрунт під ці рослини може спричинити такі проблеми, як хлороз – пожовтіння, що виникає через погане засвоєння мікроелементів унаслідок високого pH.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке добриво можна вже просто розсипати по снігу на ділянці — так ваші рослини отримають усі необхідні елементи у кращому вигляді.