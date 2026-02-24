Сильно постарів і живе за рахунок "подачок" Кремля: як зараз виглядає експрем’єр-втікач Микола Азаров

Азаров "засвітився" на телебаченні у четверту річницю великої війни

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров після Революції Гідності втік до Росії. Політик помітно постарів, але продовжує з’являтися на телебаченні та поширювати російську пропаганду, отримуючи за це кремлівські "подачки".

Що відомо:

Микола Азаров був міністром фінансів та двічі очолював уряд (з 2010 по 2014 рік)

Після Революції Гідності експрем’єр втік до Росії й став головним рупором пропаганди

Азаров сильно постарів і отримує 50 тисяч рублів "зарплати" у Донецькому гірничому інституті

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Микола Азаров і що відомо про його життя. Ми дізналися деякі факти.

Микола Азаров — як зараз виглядає і де живе

Микола Азаров двічі очолював Кабінет Міністрів (у період з 2010 по 2014 рік) та запам’ятався українцям не лише своїми проросійськими поглядами, а й поганим володінням державною мовою. Його публічні виступи з помилками та характерною вимовою стали приводом для глузування, а так звана "азіровка" перетворилося на окремий мем.

Микола Азаров двічі очолював уряд

У період подій Революції Гідності у 2014 році Азаров залишив Україну слідом за Віктором Януковичем, влаштувавшись у Росії, де став одним із ключових осіб кремлівської пропаганди.

Микола Азаров втік за Януковичем до Росії

У четверту річницю повномасштабного вторгнення експрем’єр знову з’явився у російському ефірі з черговими резонансними заявами, що нібито Київ може застосувати ядерну зброю, якщо вона опиниться у його розпорядженні.

Як зараз виглядає Микола Азаров, Фото: скріншот

На свіжому відео 78-річний Микола Азаров виглядає помітно постарівшим. За даними журналістів проєкту Explainer, Азаров живе за рахунок "подачок" Кремля, зокрема він отримав від Путіна особняк та 50 соток землі в елітному підмосковному селищі Петрово-Далі.

Микола Азаров помітно постарів, Фото: скріншот

Відомо також, що колишній прем’єр отримує "зарплату" у розмірі 50 тисяч рублів від Донецького гірничого інституту. Але його реальна робота у ВНЗ викликає сумніви, оскільки згадки про нього на сайті відсутні, і навряд чи він їздить із Підмосков’я у Донецьк до студентів.

Азаров часто виступає "експертом" на пропагандистських телешоу

Журналісти ще з’ясували, що Азаров у 2018 році за поширення кремлівських наративів отримав понад мільйон рублів від телеканалу "Росія".

