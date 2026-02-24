Замість аншлагів у Києві — санки в Німеччині: що відомо зараз про Олега Винника
-
-
Від головного красеня країни до вигнанця з Берліна
Олег Винник — відомий співак, пісні якого "Вовчиця" та "Ніно" до початку повномасштабного вторгнення знав чи не кожен українець. Однак у перші дні великої війни він втік з України, зник із медіапростору, а тепер намагається відновити кар'єру — веде соцмережі, виступає за кордоном і просить пробачити росіянами усі злочини.
Що варто знати
- Олег Винник заперечував інформацію про нелегальний перетин кордону "під пледом", назвавши ці закиди технічно неможливими та безпідставними
- Співак наголошував, що виїхав до Німеччини на законних підставах як резидент країни
- Артист анонсував тур Німеччиною
До української популярності Винник роками працював у Німеччині — виступав у мюзиклах, зокрема у постановках "Les Misérables", "Elizabeth", "Tanz der Vampire". Повернувшись в Україну, він швидко зайняв нішу романтичного поп-співака з образом "ідеального чоловіка", про якого мріють усі жінки.
Пісні "Вовчиця", "Ніно", "Плен" зробили його одним із найкасовіших артистів країни. До 2022 року він активно гастролював, отримував музичні нагороди й стабільно з’являвся в телепроєктах.
Повномасштабна війна і зникнення з радарів
Після 24 лютого 2022 року Винник практично зник з українського інформаційного простору. Згодом стало відомо, що він перебуває в Німеччині. Сам співак пояснював це проблемами зі здоров’ям і необхідністю лікування, але запевняв, що допомагає війську.
Експродюсер Винника Олександр Горбенко заявляв, що співак виїхав з України нелегально. За словами Горбенка, артист перетнув кордон на машині, накрившись пледом, а за кермом була його дружина Таюне.
У грудні 2025 року він дав нове інтерв'ю разом із дружиною Таюне. До слова, шлюб він довго приховував, щоб зберегти статус "одинокого серцеїда". Співак запевнив, що виїхав з України абсолютно законно, адже вже 25 років є резидентом Німеччини.
Співак заявив, що він не міг перетнути кордон "під пледиком", адже кожна машина повинна пройти перевірку. Таюне також навела аргумент про те, що Горбенко звинувачував зіркове подружжя в тому, що вони набрали з собою багато речей, коли виїжджали з Києва. А також, за словами дружини артиста, люди, які їхали тоді з ними в одному авто, високі, тому Олег просто не зміг би "лягти під плед".
Де зараз Олег Винник
Винник перебуває в Німеччині. Він періодично з’являється в соцмережах, а також анонсував повернення до сцени за кордоном. У 2026 році він поїде в тур Німеччиною.
На початку лютого 2026 року Винник вкотре "зашкварився". Співак виклав відео в TikTok, де катається на санках під власний трек "Вовчиця".
