Замість аншлагів у Києві — санки в Німеччині: що відомо зараз про Олега Винника

Від головного красеня країни до вигнанця з Берліна

Олег Винник — відомий співак, пісні якого "Вовчиця" та "Ніно" до початку повномасштабного вторгнення знав чи не кожен українець. Однак у перші дні великої війни він втік з України, зник із медіапростору, а тепер намагається відновити кар'єру — веде соцмережі, виступає за кордоном і просить пробачити росіянами усі злочини.

Що варто знати

Олег Винник заперечував інформацію про нелегальний перетин кордону "під пледом", назвавши ці закиди технічно неможливими та безпідставними

Співак наголошував, що виїхав до Німеччини на законних підставах як резидент країни

Артист анонсував тур Німеччиною

До української популярності Винник роками працював у Німеччині — виступав у мюзиклах, зокрема у постановках "Les Misérables", "Elizabeth", "Tanz der Vampire". Повернувшись в Україну, він швидко зайняв нішу романтичного поп-співака з образом "ідеального чоловіка", про якого мріють усі жінки.

Олег Винник. Фото з соцмереж співака

Пісні "Вовчиця", "Ніно", "Плен" зробили його одним із найкасовіших артистів країни. До 2022 року він активно гастролював, отримував музичні нагороди й стабільно з’являвся в телепроєктах.

Повномасштабна війна і зникнення з радарів

Після 24 лютого 2022 року Винник практично зник з українського інформаційного простору. Згодом стало відомо, що він перебуває в Німеччині. Сам співак пояснював це проблемами зі здоров’ям і необхідністю лікування, але запевняв, що допомагає війську.

Експродюсер Винника Олександр Горбенко заявляв, що співак виїхав з України нелегально. За словами Горбенка, артист перетнув кордон на машині, накрившись пледом, а за кермом була його дружина Таюне.

У грудні 2025 року він дав нове інтерв'ю разом із дружиною Таюне. До слова, шлюб він довго приховував, щоб зберегти статус "одинокого серцеїда". Співак запевнив, що виїхав з України абсолютно законно, адже вже 25 років є резидентом Німеччини.

Олег Винник. Фото з соцмереж співака

Співак заявив, що він не міг перетнути кордон "під пледиком", адже кожна машина повинна пройти перевірку. Таюне також навела аргумент про те, що Горбенко звинувачував зіркове подружжя в тому, що вони набрали з собою багато речей, коли виїжджали з Києва. А також, за словами дружини артиста, люди, які їхали тоді з ними в одному авто, високі, тому Олег просто не зміг би "лягти під плед".

Олег Винник та його дружина Таюне. Фото: instagram.com/taunetaisia

Де зараз Олег Винник

Винник перебуває в Німеччині. Він періодично з’являється в соцмережах, а також анонсував повернення до сцени за кордоном. У 2026 році він поїде в тур Німеччиною.

Олег Винник анонсував тур Німеччиною. Фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

На початку лютого 2026 року Винник вкотре "зашкварився". Співак виклав відео в TikTok, де катається на санках під власний трек "Вовчиця".

