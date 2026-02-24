Рус

Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграфу"

Російські наративи формують сприйняття історії за кордоном

Російське керівництво продовжує використовувати історичні наративи як інструмент виправдання своїх дій. Але при цьому вони зовсім не мають відношення до реальної історії і є лише міфологічними конструкціями, покликаними нав’язати світові імперську інтерпретацію минулого.

Що потрібно знати:

  • "Повість временних літ" подається як безальтернативне джерело, хоча в науковому середовищі це не так
  • Ставка робиться на аудиторію, погано знайому з історією регіону
  • Хто першим задає трактування подій, той формує стійку рамку сприйняття

Про це розповів Владлен Мараєв, історик, автор та ведучий каналу "Історія Без Міфів", в інтерв’ю на YouTube-каналі "Орестократія".

Той факт, що зараз Мединського знову призначили головою переговорної групи від Росії, говорить про небажання домовлятися про щось, а бажання далі транслювати псевоісторичний екскурс.

каже Мараєв.

Також він наводить приклад інтерв’ю російського голови Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Це стало показовим прикладом того, як Кремль використовує історію з політичною метою. Тобто, значна частина розмови була присвячена лекції про середньовічну Русь та давні джерела.

Особливо яскраво подібні факти проявляються в інтерпретації таких джерел, як "Повість временних літ", які в російських заявах подаються як єдині та достовірні. Але важливо відзначити, що це історичне джерело вивчається і критикується вченими вже понад двісті років і не може вважатися абсолютною істиною.

Жоден притомний історик не скаже, що "Повість временних літ" абсолютно безальтернативне і цілком достовірне джерело. Путін йде за такою накатаною схемою — тільки так і ніяк інакше. Це виглядає як проповідь, як спроба нав’язати власне імперське бачення решти світу

додав він.

Спрощує маніпуляції і той факт, що більшість зарубіжної аудиторії погано знайомі з нашою історією.

Хто першим розповість аудиторії, яка майже нічого про це не знає, той і встановить рамку сприйняття. Потім змінити її дуже складно

пояснив Мараєв.

Історик підкреслив, що таким чином формується зручна інтерпретація подій, яка перетворює складні історичні процеси на політичний інструмент з боку Росії.

Довідка:

"Повість временних літ" — це давньоруський літопис початку XII століття, один з головних писемних джерел з історії Київської Русі. Створена орієнтовно у 1110-х роках. Традиційно авторство приписують ченцю Нестору Києво-Печерського монастиря (хоча це є предметом наукових дискусій). Описує події від біблійних часів та розселення слов’ян до початку XII ст.

Важливо розуміти, що це не є абсолютно достовірним джерелом. Літопис поєднує історичні відомості, легенди, релігійні інтерпретації та політичні погляди свого часу.

Повість временних літ
Сторінка "Повісті временних літ". Фото: Вікіпедія

