Російські наративи формують сприйняття історії за кордоном

Російське керівництво продовжує використовувати історичні наративи як інструмент виправдання своїх дій. Але при цьому вони зовсім не мають відношення до реальної історії і є лише міфологічними конструкціями, покликаними нав’язати світові імперську інтерпретацію минулого.

Що потрібно знати:

"Повість временних літ" подається як безальтернативне джерело, хоча в науковому середовищі це не так

Ставка робиться на аудиторію, погано знайому з історією регіону

Хто першим задає трактування подій, той формує стійку рамку сприйняття

Про це розповів Владлен Мараєв, історик, автор та ведучий каналу "Історія Без Міфів", в інтерв’ю на YouTube-каналі "Орестократія".

Той факт, що зараз Мединського знову призначили головою переговорної групи від Росії, говорить про небажання домовлятися про щось, а бажання далі транслювати псевоісторичний екскурс. каже Мараєв.

Також він наводить приклад інтерв’ю російського голови Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Це стало показовим прикладом того, як Кремль використовує історію з політичною метою. Тобто, значна частина розмови була присвячена лекції про середньовічну Русь та давні джерела.

Особливо яскраво подібні факти проявляються в інтерпретації таких джерел, як "Повість временних літ", які в російських заявах подаються як єдині та достовірні. Але важливо відзначити, що це історичне джерело вивчається і критикується вченими вже понад двісті років і не може вважатися абсолютною істиною.

Жоден притомний історик не скаже, що "Повість временних літ" абсолютно безальтернативне і цілком достовірне джерело. Путін йде за такою накатаною схемою — тільки так і ніяк інакше. Це виглядає як проповідь, як спроба нав’язати власне імперське бачення решти світу додав він.

Спрощує маніпуляції і той факт, що більшість зарубіжної аудиторії погано знайомі з нашою історією.

Хто першим розповість аудиторії, яка майже нічого про це не знає, той і встановить рамку сприйняття. Потім змінити її дуже складно пояснив Мараєв.

Історик підкреслив, що таким чином формується зручна інтерпретація подій, яка перетворює складні історичні процеси на політичний інструмент з боку Росії.

Довідка:

"Повість временних літ" — це давньоруський літопис початку XII століття, один з головних писемних джерел з історії Київської Русі. Створена орієнтовно у 1110-х роках. Традиційно авторство приписують ченцю Нестору Києво-Печерського монастиря (хоча це є предметом наукових дискусій). Описує події від біблійних часів та розселення слов’ян до початку XII ст.

Важливо розуміти, що це не є абсолютно достовірним джерелом. Літопис поєднує історичні відомості, легенди, релігійні інтерпретації та політичні погляди свого часу.

Сторінка "Повісті временних літ". Фото: Вікіпедія

