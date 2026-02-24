Укр

Российские нарративы формируют восприятие истории за рубежом

Российское руководство продолжает использовать исторические нарративы как инструмент оправдания своих действий. Но при этом, они совершенно не имеют отношения к реальной истории и являются лишь мифологическими конструкциями, призванными навязать миру имперскую интерпретацию прошлого.

Что нужно знать:

  • "Повесть временных лет" подаётся как безальтернативный источник, хотя в научной среде это не так
  • Ставка делается на аудиторию, плохо знакомую с историей региона
  • Кто первым задаёт трактовку событий, тот формирует устойчивую рамку восприятия

Об этом рассказал Владлен Мараев, историк, автор и ведущий канала "История Без Мифов", в интервью на YouTube-канале "Орестократия".

Тот факт, чт о сейчас Мединского снова назначили главой переговорной группы от России, говорит о нежелании договариваться о чем-то, а желание далее транслировать псевоисторический экскурс

говорит Мараев.

Также он приводит в пример интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Это стало показательным примером того, как Кремль использует историю в политических целях. То есть, значительная часть разговора была посвящена лекции о средневековой Руси и древних источниках.

Особенно ярко подобные факты проявляются в интерпретации таких источников, как "Повесть временных лет", которые в российских заявлениях преподносятся как единственные и достоверные. Но важно отметить, что этот исторический источник изучается и критикуется учёными уже более двухсот лет и не может считаться абсолютной истиной.

Ни один вменяемый историк не скажет, что "Повесть временных лет абсолютно безальтернативный и полностью достоверный источник. Путин идет по такой накатаной схеме — только так и никак иначе. Это выглядит как проповедь, как попытка навязать собственное имперское видение остальному миру

добавил он.

Упрощает манипуляции и тот факт, что большинство зарубежной аудитории плохо знакомо с нашей историей.

Кто первым расскажет аудитории, которая почти ничего об этом не знает, тот и задаст рамку восприятия. Потом изменить её крайне сложно

пояснил Мараев.

Историк подчеркнул, что таким образом формируется удобная интерпретация событий, которая превращает сложные исторические процессы в политический инструмент со стороны России.

Справка:

"Повесть временных лет" — это древнерусская летопись начала XII века, один из главных письменных источников по истории Киевской Руси. Создана ориентировочно в 1110-х годах. Традиционно авторство приписывают монаху Нестору Киево-Печерского монастыря (хотя это предмет научных дискуссий). Описывает события от библейских времён и расселения славян до начала XII века.

Важно понимать, что это не абсолютно достоверный источник. Летопись сочетает исторические сведения, легенды, религиозные интерпретации и политические взгляды своего времени.

Повесть временных лет
Страница "Повести временных лет". Фото: Википедия

