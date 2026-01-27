Стало відомо, що саме атакували росіяни у Бродах: в Україні вже відреагували

Мешканців Бродів просять не виходити з дому

В Бродах Львівської області Росія поцілила по об'єкту "Нафтогазу". В результаті удару дроном зайнялась пожежа. Її гасять 130 рятувальників. Місце влучання особливе — раніше в подібні РФ не била.

Що потрібно знати:

У місті та передмісті майже вдвічі перевищений допустимий рівень оксиду вуглецю

Через Броди проходить ключова ділянка маршруту транспортування російської нафти до країн ЄС

Інфраструктуру, пов’язану з нафтопроводом "Дружба", Росія раніше не атакувала

В місті Броди поблизу місця удару та в передмісті майже вдвічі перевищений допустимий вміст оксиду вуглецю — це продукти горіння. У зв'язку з надзвичайною ситуацією школи перевели на дистанційний режим на два дні, а в садочках створили чергові групи. Містян закликають залишатися вдома.

Вдень російській дрон знову кружляв навколо Бродів. Проте повторного удару не було, дрон локаційно втрачений.

Мапа руху БпЛА

Що відомо про об'єкт "Нафтогазу" у який поцілили росіяни

Як повідомив Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України", технологічні процеси на об'єкті наразі зупинені, щоб захистити людей і не посилювати забруднення. Він також зазначив, що це 15 цілеспрямований обстріл об’єктів критичної інфраструктури "Нафтогазу" за січень.

Як зазначає профільне видання "Енергетичний кореспондент" цей інфраструктурний об'єкт пов'язаний з нафтопроводом "Дружба". Саме через Броди іде нитка нафтопроводу "Мозир-Броди-Ужгород". Нею російська нафта транспортується до Словаччини та Угорщини. До цього Росія не атакувала інфраструктуру, пов'язану із нафтопроводом "Дружба". Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко коментуючи влучання по об'єкту нафтопроводу зазначив, що "росіяни свідомо працюють проти країн Європи".

Що відомо про нафтопровід "Дружба" в Бродах

Нафтопровід "Дружба" на території України складається з двох основних ниток від кордону з Білоруссю до Словаччини. Перша має довжину 691 км і після Бродів через зменшення діаметра труб із 720 до 530 мм втрачає пропускну здатність із 17 до 8 млн тонн на рік. Друга нитка завдовжки 695 км по всій протяжності має діаметр 720 мм і може транспортувати до 17 млн тонн нафти щороку.

Броди на перетині гілок нафтопроводі

Броди є ключовим вузлом, там розташована одна з головних нафтоперекачувальних станцій та ділянка для перекачування нафти на залізничний транспорт. У 2001 році в експлуатацію ввели нафтопровід Одеса – Броди, який спочатку планувався для постачання каспійської нафти, але певний час використовувався для транзиту російської та казахстанської сировини. Його планували продовжити до Польщі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія не припиняє добувати нафту, попри негаразди з прибутковістю галузі. Зазначимо, що нафтопровід "Дружба" кілька разів зупиняв роботу, але потім все ж її відновив.