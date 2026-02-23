Звучить як тост: в Україні є село з "алкогольною" назвою

Цей топонім збиває з пантелику

Назва цього села звучить так, ніби це не населений пункт, а репліка під час гучного застілля. Але за цим кумедним топонімом — реальне поліське село у Житомирській області з багатовіковою історією. Це невелике поселення з населенням трохи понад дві сотні жителів, історія якого сягає щонайменше 16 століття.

Що варто знати

Назва села походить не від застільних традицій, а від давнього шляхетського роду

Компактне поселення площею трохи більше ніж 1 квадратний кілометр є типовим для Полісся та нараховує трохи понад 200 жителів

Найчастіше походження назви "Закусили" фігурує саме як пов’язане з історією місцевого шляхетського роду — Закусилів, які володіли цими землями ще в 16 столітті. Саме їхнє прізвище з часом і трансформувалося в назву поселення. Архівні записи, що збереглися в польських і російських джерелах, датують їхні права на ці землі ще 1560 роком.

Закусили розташоване на лівому березі річки Жерев, притоки Ужа, і має глибоке коріння в історичних трансформаціях Полісся. Село входило до складу Народицького району до адміністративної реформи 2020 року, а сьогодні є частиною широкої структури громади з центром у Народичах.

Станом на останні дані місцевого реєстру, населення Закусилів становить приблизно 212–214 осіб. Площа села — близько 1,296 км², що робить його компактним, але досить типовим для сіл на Поліссі.

У селі немає великих архітектурних пам’яток чи музеїв, однак краєзнавці зазначають, що навколишні території мають давнє заселення ще з часів древлян. Однак саме село не фігурує у літописах.

