Потепління вже близько: коли з Харкова втечуть останні суворі морози лютого

Разом з теплом у місто прийдуть дощі та сніг

У Харкові найближчими днями зберігатимуться сильні морози до -14 С° вночі, однак синоптики вже прогнозують зміну погодної ситуації. Наприкінці лютого температура почне поступово підвищуватися, але більше +2 градусів чекати не варто.

У які дні харків'янам готуватись до змін у температурному фоні, спрогнозували у "Мeteo". За їхніми даними, найхолодніше буде цими вихідними.

Найближчими днями температура залишатиметься низькою. 21-22 лютого вночі очікується до -14 С°, а вдень повітря прогріватиметься лише до -3…0 С°. Початок наступного тижня також буде прохолодним — 23 лютого прогнозують до -9 С° вночі.

Втім, вже з 24 лютого ситуація почне змінюватися. Денна температура підніметься до +1 С°. Надалі різких температурних гойдалок не передбачається. Місцями, саме 26-27 лютого, а також на початку березня, нічні показники коливатимуться біля -4…-3 градусів.

Водночас з 27 лютого по 2 березня у місті очікуються опади у вигляді дощу та снігу.

Якою буде погода наприкінці лютого-на початку березня у Харкові. Фото: Мeteo

