"Медова пастка КДБ" та 1056 згадок Путіна. Що про нові файли Епштейна пишуть світові ЗМІ

У документах йдеться, що у Джеффрі Епштейна була щонайменше одна особиста зустріч із Володимиром Путіним

Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони сторінок файлів фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У документах спливли відомі прізвища, а також безліч нових фактів.

Сьогодні ця тема у топі світових ЗМІ. "Телеграф" зібрав найяскравіші реакції медіа.

"Секс-імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ": фінансист-педофіл неодноразово вів переговори з Путіним після винесення обвинувального вироку, а російських дівчат спеціально привозили для збору компромату на всесвітньо відомих особистостей", — з таким довгим заголовком вийшла публікація у британському виданні Daily Mail..

На думку джерел у розвідці, Джеффрі Епштейн керував "найбільшою у світі операцією з введення жінок у мережі наркоторговців" за дорученням КДБ, коли вербував їх для своїх спільників.

"Серед документів 1056 згадок президента Росії Володимира Путіна і 9629 документів, що стосуються Москви. Епштейн, мабуть, навіть домігся аудієнцій у Путіна після свого засудження у 2008 році за залучення дитини до проституції", — зазначає таблоїд.

Епштейн у кепці з червоною зіркою

Американські експерти з розвідки вважають, що Епштейна було залучено у світ шпигунства через ділові угоди з Робертом Максвеллом. Джерела в службах безпеки стверджують, що останній був агентом Росії з 1970-х років, коли займався екстрадицією радянських євреїв до Ізраїлю за участю Моссаду.

Гіслейн Максвелл, ймовірно, з військовослужбовцями російської армії

Крім того, Епштейн запитав когось в електронному листуванні, чи потрібна йому віза для поїздки до Росії: "У мене є друг Путін, чи варто мені попросити його?"

11 вересня 2011 року, як пише Wion, невідомий відправив Епштейну електронного листа, в якому обговорювалася "зустріч з Путіним" під час його поїздки до Росії. "Поговорив з Ігорем. Він сказав, що минулого разу, коли ви були в Палм-Біч, ви повідомили йому про зустріч із Путіним 16 вересня, і що він може забронювати квиток до Росії, щоб прибути на кілька днів раніше за вас", — йдеться у листі.

Вважається, що Епштейн призначив ще одну зустріч з Путіним у 2014 році, яку було скасовано після того, як 17 липня 2014 року над Україною було збито пасажирський літак Malaysia Airlines, внаслідок чого загинули 298 людей.

Епштейн також познайомив Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з російською дівчиною, яку він багато років використовував як жертву насильства. В електронному листі Епштейн написав йому, що може познайомити його з "подругою, з якою, я думаю, тобі було б приємно повечеряти". В іншому листі Епштейн написав: "Їй 26, вона росіянка, розумна, красива, заслуговує на довіру, і так, у неї є твоя електронна адреса". За словами адвоката жінки, вона зазнала насильства з боку Епштейна.

Довідка: Ендрю Альберт Крістіан Едвард Маунтбеттен-Віндзор — молодший брат короля Карла III, третя дитина та другий син королеви Єлизавети II та Філіпа, герцога Единбурзького. 30 жовтня 2025 року король позбавив Ендрю титулу принца саме через його зв’язок з Епштейном.

У Туманному Альбіоні оприлюднення файлів Епштейна викликало величезний скандал. На перших сторінках таблоїдів розміщена фотографія Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, одягненого, але стоячи рачки над жінкою із закритим обличчям.

"Ганьба вам!" — говорить заголовок недільного випуску газети The Sun. The Daily Star Sunday називає колишнього принца "жахливим покидьком". Sunday Telegraph пропонує йому "розкрити всі подробиці справи Епштейна". У своєму ексклюзивному, за її словами, сенсаційному матеріалі про Епштейна Sunday Mirror попереджає : "Попереду ще гірше". Sunday Times пише, що "Чарльз позбавив Ендрю титулів… але він ніколи не зможе виправити завдану шкоду". При цьому Telegraph припускає, що відібравши титул у свого брата, король, можливо, врятував монархію.

Після публікації документів радник прем’єр-міністра Словаччини з питань національної безпеки Мирослав Лайчак спочатку заперечував, що обговорював жінок з Епштейном. Пізніше він заявив, що вирішив піти у відставку, щоб уникнути політичної шкоди Роберту Фіцо, пише ВВС.

Видання звернуло увагу на розмову Лайчака з Епштейном, яка мала місце у 2018 році, коли Лайчак обіймав посаду міністра закордонних справ Словаччини. Після недвозначних слів про дівчат, Епштейн просить Лайчака дістати йому футболку із зображенням міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та Віталія Чуркіна, російського посла в ООН, який помер на рік раніше. "Спочатку футболку купуєш, потім дівчат", — пише Епштейн, і Лайчак з ним погоджується.

Британське медіа Metro зазначає, що американський підприємець та громадський діяч, Білл Гейтс відкинув звинувачення у будь-яких протиправних діях і заявив, що його зустрічі з Епштейном були "великою помилкою". Як пише британське видання The Telegraph, один із засновників Microsoft заразився венеричними захворюваннями від російських дівчат і, згідно з нещодавно опублікованим електронним листом, просив антибіотики, щоб "таємно передати їх Мелінді".

42-й президент США Білл Клінтон заявив, що шкодує про те, що "ніколи не зустрічався" з Епштейном, і продовжує заперечувати будь-які правопорушення.

Чинний голова Білого дому Дональд Трамп заперечує будь-які правопорушення у зв’язку з Епштейном. Він не прокоментував недавніх звинувачень.

Водночас анонімне джерело повідомило виданню Daily Mail: "Ендрю, Білл Гейтс, Дональд Трамп, Білл Клінтон і всі інші опинилися в компрометуючих ситуаціях на острові, буквально усіяному технологіями. Це найбільша у світі операція зі створення медових пасток".

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн — скандально відомий американський фінансист та мільйонер, який відомий на весь світ своїми секс-злочинами та торгівлею людьми. Відлуння його кримінальної справи й зараз розбурхують таблоїди та викликають суперечки, оскільки в його злочинах замішані світові політики та знаменитості. 20 січня Епштейн мав день народження — йому могло б виповнитися 73 роки, однак у 2019 році він помер.