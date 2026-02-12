Життя турецького "двійника" Епштейна перетворилася у пекло (фото)

Як надзвичайна схожість із любителем секс-вечірок зруйнувала життя звичайної людини

Житель Туреччини Рифат Оздемір опинився в центрі уваги через зовнішню схожість із Джеффрі Епштейном — американським фінансистом, ім’я якого пов’язане з гучними справами про сексуальне насильство та торгівлю людьми. За словами чоловіка, ця подібність стала причиною переслідувань у соцмережах і на вулицях.

Що варто знати

Мешканець Туреччини став жертвою цькування через феноменальну схожість зі злочинцем Джеффрі Епштейном

Глузування перехожих та фрази "Епштейн живий" довели чоловіка до психологічного виснаження

Через це Рифат Оздемір був змушений покинути рідне місто

Оздемір родом із Кайсері, однак проживає в Анкарі. Під час перебування в рідному місті він зіткнувся з глузуванням та образливими зауваженнями від перехожих. Люди нібито казали йому фрази на кшталт: "Епштейн не помер — він тепер у Кайсері". Як повідомляє видання Oxu.Az, чоловік зізнався, що такі слова серйозно вплинули на його психологічний стан.

Рифат Оздемір схожий на Джеффрі Епштейна. Фото: oxu.az

Він підкреслив, що порівняння з людиною, яка стала символом злочинів, є для нього болісним і принизливим. Оздемір наголосив, що не має нічого спільного з тими подіями та категорично відкидає будь-які асоціації. У своїх коментарях він зазначив, що подібні заяви завдають глибокої моральної шкоди.

"Двійник" Епштейна

Через тиск з боку суспільства чоловік вирішив залишити Кайсері. Він записав відеозвернення, у якому повідомив, що повертається до Анкари і тиждень планує не виходити з дому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є свої острови Епштейна. Дізнайтеся, де вони знаходяться.