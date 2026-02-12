Життя турецького "двійника" Епштейна перетворилася у пекло (фото)
Як надзвичайна схожість із любителем секс-вечірок зруйнувала життя звичайної людини
Житель Туреччини Рифат Оздемір опинився в центрі уваги через зовнішню схожість із Джеффрі Епштейном — американським фінансистом, ім’я якого пов’язане з гучними справами про сексуальне насильство та торгівлю людьми. За словами чоловіка, ця подібність стала причиною переслідувань у соцмережах і на вулицях.
Що варто знати
- Мешканець Туреччини став жертвою цькування через феноменальну схожість зі злочинцем Джеффрі Епштейном
- Глузування перехожих та фрази "Епштейн живий" довели чоловіка до психологічного виснаження
- Через це Рифат Оздемір був змушений покинути рідне місто
Оздемір родом із Кайсері, однак проживає в Анкарі. Під час перебування в рідному місті він зіткнувся з глузуванням та образливими зауваженнями від перехожих. Люди нібито казали йому фрази на кшталт: "Епштейн не помер — він тепер у Кайсері". Як повідомляє видання Oxu.Az, чоловік зізнався, що такі слова серйозно вплинули на його психологічний стан.
Він підкреслив, що порівняння з людиною, яка стала символом злочинів, є для нього болісним і принизливим. Оздемір наголосив, що не має нічого спільного з тими подіями та категорично відкидає будь-які асоціації. У своїх коментарях він зазначив, що подібні заяви завдають глибокої моральної шкоди.
Через тиск з боку суспільства чоловік вирішив залишити Кайсері. Він записав відеозвернення, у якому повідомив, що повертається до Анкари і тиждень планує не виходити з дому.
