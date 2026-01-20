На Волині помітили рідкісних "гостей": вони прилітають не щороку і поводяться дуже дивно (фото)

Сотні рідкісних птахів заполонили поліські ліси

У лісах Волині – справжнє нашестя. Науковці парку "Прип'ять-Стохід" зафіксували масовий приліт омелюхів — птахів, які з'являються тут далеко не кожного року.

Червоно-жовті красені прилетіли великими зграями і вже активно освоюють заплави річок та узлісся. Про це повідомляється на офіційній сторінці нацпарку у Facebook.

Омелюх офіційно має статус кочового зимуючого виду, який регулярно відвідує територію національного парку у холодну пору року. Проте цьогоріч дослідники помітили значно більше птахів, ніж зазвичай.

Ці пернаті мандрівники ніколи не подорожують поодинці. Взимку омелюхи збираються у великі зграї — від кількох десятків до сотень особин. Разом шукають їжу, одночасно сідають на дерева і так само злітають усією групою.

Омелюхи у нацпарку «Прип'ять-Стохід»

Птахи цілими зграями сідають на дерева

Найчастіше птахів можна побачити у заплавах річок поблизу сіл та рекреаційних зон. Полюбляють вони чагарники і узлісся, де ростуть дерева та кущі з ягодами — омелюхи живляться саме ними протягом усієї зими.

Омелюхи зблизька

Так виглядає верхівка дерева зі зграєю омелюхів

Дослідники відзначають унікальну поведінку цих птахів. Омелюхи дуже мирні створіння і майже ніколи не конфліктують між собою. Коли зграя піднімається у повітря, вона нагадує хвилю — птахи летять синхронно і злагоджено.

Головна особливість омелюхів — непередбачуваність. Вони можуть з'явитися раптово і так само несподівано зникнути. Усе залежить від погодних умов конкретного року.

Поява зграї омелюхів у НПП "Прип’ять–Стохід" — справжня ознака поліської зими, коли природа здається тихою, але наповненою життям, йдеться у повідомленні.

Довідка: Омелюх — невеликий співочий птах розміром приблизно як шпак. Має яскраве оперення коричнево-сірого кольору із жовтими та червоними вставками на крилах і хвості. На голові у птаха помітний чубчик, який піднімається, коли омелюх хвилюється чи насторожується.

Назва птаха походить від його улюбленої їжі — ягід омели, хоча взимку вони харчуються будь-якими доступними плодами. У теплу пору року омелюхи живуть у тайзі та північних лісах, де гніздяться й виводять пташенят. Із настанням холодів відлітають у південніші регіони, де легше знайти корм.

