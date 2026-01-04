Живуть у Лондоні, хоча мали повернутися до України: що відомо про дітей Порошенка

Старший син експрезидента був народним депутатом, а також добровольцем у складі ЗСУ

Петро Порошенко — п’ятий президент України, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність". Разом із дружиною Мариною вони мають чотирьох дітей — синів Олексія та Михайла, а також доньок-двійнят Євгенію та Олександру. Всі вони мешкають за кордоном.

Що варто знати

Усі четверо дітей Петра Порошенка здобули престижну британську освіту та наразі будують професійне життя за кордоном

Старший син Олексій координує підтримку військових виробництв, а молодший Михайло займається волонтерським відбором техніки для фронту

Що відомо про Олексія Порошенка

Олексій — старший син Петра Порошенка. Він народився в 1985 році у Києві, навчався у Кловському ліцеї, згодом у Eton College (британській школі для хлопчиків), а вищу освіту здобував у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

Олексій Порошенко. Фото: abiznes

Політика не обійшла боком первістка експрезидента — Олексій у 2014-2019 роках був народним депутатом від Блоку Петра Порошенка. У 2014 році він вступив до лав ЗСУ як доброволець і служив під позивним "Анисенко", щоб не наражати близьких на небезпеку.

Олексій Порошенко. Фото: wikipedia

У 2014-2015 роках Олексій був командиром кулеметного розрахунку. У 2019 році він був знятий з усіх видів обліку — військового, податкового, паспортного у зв'язку з укладанням контракту з міжнародною компанією та виїздом за кордон.

Зараз він мешкає у Великій Британії. Він координує кілька виробничих компаній, які підтримують ЗСУ.

Що відомо про доньок Петра Порошенка

Євгенія та Олександра народилися у 2000 році в Києві. Як і їхній старший брат, вони навчалися у Кловському ліцеї — престижній столичній школі. Згодом дівчата навчалися в Concord College на спеціальності "Анімація" та "Економіка" у Великій Британії.

Доньки Порошенка Євгенія та Олександра. Фото: Facebook.com/petroporoshenko

У 2018 році Марина Порошенко публічно наголошувала, що її доньки вступили до навчального закладу на загальних підставах, без будь-яких пільг чи переваг. За її словами, статус дітей президента жодним чином не вплинув ані на процес зарахування, ані на вимоги з боку вишу.

Тодішня перша леді також підкреслювала, що після завершення навчання за кордоном дівчата планують повернутися в Україну й працювати тут, приносячи користь Україні. Вона не приховувала, що і вона, і Петро Порошенко щиро пишалися доньками та їхнім вибором освіти і життєвого шляху.

Доньки Петра Порошенка. Фото: pravda.com.ua

Євгенія раніше працювала на "5 каналі", який був у власності її батька, графічною дизайнеркою. Чим вона займається зараз, — невідомо, проте є інформація, що вона мешкає у Великій Британії.

Олександра після завершення навчання пішла працювати у консалтингову компанію Roland Berg консультанткою. Вона також мешкає у Британії.

Петро Порошенко із сім'єю. Фото: president.gov.ua

Що відомо про сина Порошенка Михайла

Михайло — наймолодший син у родині. Він також проходив навчання у Великій Британії, у Лондонській школі бізнесу та фінансової аналітики. За даними видання "Інформатор", навчання в цьому закладі коштує 9 950 фунтів стерлінгів, що в перерахунку становить близько 420 тисяч гривень. Водночас молодший син експрезидента відомий і своєю волонтерською діяльністю.

Петро Порошенко з сином Михайлом

Влітку 2024 року, у липні, його випадково зустрів у британському Бірмінгемі Сергій Притула. Тоді ексшоумен розповідав, що Михайло займався перевіркою техніки перед її закупівлею для потреб українських військових, допомагаючи волонтерським ініціативам за кордоном.

Сергій Притула зустрів сина Петра Порошенка. Фото: інстаграм

