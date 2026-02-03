Море промерзло на 200 метрів: вчені б'ють на сполох через ситуацію на окупованому узбережжі

Особливість цього моря в тому, що воно мілководне

Сильні морози призвели до замерзання Азовського моря у селищі Кирилівка Запорізької області на понад 200 метрів від берега. Через це є ризик масової загибелі риби, якщо сильні морози призведуть до промерзання води до дна.

Що потрібно знати:

Риба може загинути через нестачу кисню при сильному льодоставі

Азовське море вразливе через невелику глибину (близько 13 м)

Повне замерзання моря можливе теоретично, але малоймовірно найближчим часом

Про це "Телеграфу" у ексклюзивному коментарі розповів доцент кафедри екології НаУКМА Віктор Карамушка, коментуючи ситуацію з льодоутворенням у прибережній зоні. Він зазначив, що якщо йдеться про 200 метрів, то це, найімовірніше, мілководдя, і з рибою нічого не трапилося — вона відійшла.

Якщо водоймище промерзає до дна, то практично все живе, що знаходиться у воді, вмирає. Найчастіше риба йде з прибережних мілководних ділянок, але якщо промерзають зимувальні ями, шансів вижити практично не залишається.

І хоча риби є холоднокровними організмами і різко знижують активність у холодний період, концентруючись у глибоких місцях, проте навіть у стані спокою їм необхідний кисень.

А коли вода сильно замерзла, обміну з атмосферою немає практично, а придонні бактерії, де йдуть процеси гниття і щось подібне, споживають кисень. Та й риба споживає кисень. І, зрештою, це явище замору, задухи. Коли риба гине через те, що немає кисню. Але це за тих умов, коли не все промерзло, залишається вода. Якщо промерзло, то швидше за все це призведе до загибелі пояснив Карамушка.

Еколог зазначив, що Азовське море особливо вразливе через невелику глибину — в середньому близько 13 метрів. В історії вже фіксувалися випадки повного замерзання.

Чому зараз вдарили такі морози?

Середня температура за останні 50–100 років справді зросла приблизно на 1,5–2 градуси. Однак це не означає стабільну теплу погоду. Навпаки, потепління супроводжується періодами екстремальної спеки – так званими хвилями тепла та затяжними посухами без опадів.

Все частіше надзвичайні погодні явища торкаються холодної пори року. В останні кілька років Україна неодноразово втрачала врожаї яблук та інших плодових культур через весняні заморозки, які припадали на період цвітіння черешні, вишні та садів.

Ключова проблема полягає у нерівномірності клімату. Кількість екстремальних кліматичних явищ зростає, а їх інтенсивність стає все більш відчутною.

Чи замерзне повністю Азовське море?

Промерзання Азовського моря експерт називає не "трендом", а погодним "вивихом". На його думку, такі явища відбуватимуться дедалі частіше, і їхня інтенсивність зростатиме.

А щодо можливості повного промерзання Азовського моря, то Карамушка каже, що теоретично такого сценарію не можна виключати, хоча він не вважає його можливим найближчим часом.

Виключити це не можна, але я не думаю, що це станеться. Прибережні смуги може і промерзнуть. Це нормальне явище. Всюди таке буває, коли низькі температури. А щоб море замерзло на значну глибину та значну територію… Азовське море вразливе, бо воно мілководне, там 13 метрів приблизно глибина цього моря. Тобто там можливі ці речі поділився думкою співрозмовник.

А Чорне море трохи інше. Там найбільша глибина — 2 км 220 м у найглибшій його частині. Там взагалі кисню вже нема. Живих організмів там досить важко дослідити, адже немає методології їхнього збереження, навіть у разі підняття на поверхню.

Там дуже високий тиск. І коли їх піднімають, вони просто розриваються від внутрішнього тиску. Тому що там, щоб не загинути, у них внутрішній тиск врівноважує зовнішній тиск каже Карамушка.

