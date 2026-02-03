Азовське море замерзло вперше за багато років. Чи причетна до цього війна та що буде з рибою

Крига перекриває доступ світла і повітря до води

Окуповане узбережжя Азовського моря скувало кригою. В Кирилівці, Генічеському районі та Маріуполі море промерзло на десятки метрів від берега. Подібне явище спостерігалось через низькі температури в Чорному морі, однак Азовське замерзло значно сильніше.

Що потрібно знати:

Азов замерзає швидше за Чорне море через малу глибину і низьку солоність

За умов тривалих сильних морозів можливе майже повне промерзання моря

Повна крига може перекрити доступ світла й кисню, що небезпечно для морських організмів

Замерзання тимчасово ускладнює судноплавство, але не зупиняє його надовго

Настільки замерзле море останній раз на курортах Азовського моря бачили сім років тому. Це явище природне, хоч і достатньо рідкісне. До виднокраю море вкрите товстим шаром криги. За ним море ще рухливе, але вже також "схоплюється" крижаною кіркою.

Чому замерзло Азовське море

Азовське море достатньо неглибоке (середня глибина трохи більш як сім метрів) і при цьому не сильно солоне. Чим менше солона та глибока водойма, тим швидше вона промерзає. А зима цьогоріч в Україні з сильними морозами. Тож і не дивно, що море біля берегів промерзло аж до дна.

Азовське море в кризі/ Колаж "Телеграфу" з фото з соцмереж

Як пояснили "Телеграфу" океанологи Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів (Одеса), можливість того, що Азовське море замерзне повністю, як вже траплялось в минулі століття, залежить виключно від тривалості сильних морозів.

В коментарі виданню декан факультету природничих наук НаУКМА Євген Хлобистов оцінив, скільки мають протриматися від'ємні температури.

Повне промерзання можливе, але для того повинна бути ще більш потужні морози, які триватимуть тижнями, але це малоймовірно, адже загальний кліматичний тренд на потепління і нинішня зима скоріше аномалія, ніж норма. Тож, і про зміну кліматичних трендів говорити зарано, бо тренди не вимірюється однією зимою. Євген Хлобистов, декан факультету природничих наук НаУКМА та координатор робочої групи "Екологія та економіка" ЕМ МКП

Морським мешканцям буде непереливки

За словами Хлобистова, для морських мешканців ситуація не з найкращих, адже з них чимало не пристосовані до повного промерзання води. Проте океанологи Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів запевняють — морські мешканці вже зустрічались із такою халепою і з ними нічого не станеться, адже це відбувається постійно. Замерзає не тільки Азовське море, а й прісноводні лимани, які сковує кригою на більшу глибину.

Азовське море замерзло/ Колаж "Телеграфу" з фото з соцмереж

Якщо море замерзне повністю, лід перекриє доступ повітря й світла у воду. Через нестачу сонця сповільниться фотосинтез водоростей. Вода може стати непридатною для життя. Організми, що не зможуть пристосуватися загинуть — насамперед у придонних шарах моря та серед морських рослин.

Море в окупації

Зазначимо — узбережжя Азовського моря в Україні охоплює три області — Донецьку, Запорізьку та Херсонську — і знаходиться в окупації, тож дослідити стан моря і його мешканців українські вчені не можуть. Поки Азовське море в кризі, це сповільнить судноплавство Росії. Проте щойно крига зійде — його відновлять.

