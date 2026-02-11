Київ накриє хвиля морозів та опадів: коли саме

Не встигне Київ прогрітись, як вже мчать нові "мінуси"

У Києві протягом 10 днів очікується короткочасне потепління, яке швидко зміниться суттєвим похолоданням. Після відносно м’якої погоди столицю накриє хвиля морозів, через яку температура повітря може опуститися до -14 градусів.

Найнижчі "мінуси" прогнозуються на початку наступного тижня, за даними "Погода.Мета". Разом з ними можуть прийти й затяжні опади у вигляді дощу та снігу, як повідомили у "Мeteofor".

Коли лютий знову покаже свій характер у столиці: прогноз погоди до 20 лютого

Як спрогнозували у першому ресурсі, у середу, 11 лютого, у Києві утримуватиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень становитиме близько 0 °C, а вночі стовпчики термометрів опустились до -11 °C. Вже наступного дня, 12 лютого, очікується незначне потепління — вдень температура підніметься до +1 °C, а вночі триматиметься близько 0 °C.

Подібна температура збережеться і протягом 13-15 лютого. Ймовірність опадів у цей період залишатиметься невисокою.

Коли готуватись до морозів. Фото: Погода.Мета

Вже з понеділка, 16 лютого, у Києві почне відчуватися прихід холоднішого повітря. Температура вдень становитиме близько +1 °C, однак вночі різко знизиться до -7 °C. Після цього похолодання лише посилюватиметься.

Найбільш відчутні морози очікуються у вівторок та середу, 17-18 лютого. У денні години температура знизиться до -7 °C, а вночі може опуститися до -11…-14 °C. Саме цей період, ймовірно, буде піком найсильнішого похолодання.

У другій половині тижня сильні морози почнуть поступово слабшати, однак зимова погода збережеться. У четвер, 19 лютого, протягом доби прогнозують близько -6…-7 °C, а у п’ятницю, 20 лютого, температура вдень може піднятися до -1 °C, водночас вночі — опуститись до -8 °C. У цей день можливий дощ.

Що прогнозують в інших ресурсах

За прогнозом інших, 11 лютого у місті очікується сніг при температурі близько -1 °C вдень і до -10 °C вночі. Уже 12-13 лютого відбудеться невелике потепління — температура підніметься до +2…+3 °C, суттєвих опадів не прогнозують. Однак у вихідні, 14-15 лютого, погода стане більш вологою: очікуються дощі та мокрий сніг, а температура триматиметься близько +1…+2 °C.

У місто завітають опади. Фото: Мeteofor

З початку нового тижня у столиці почне холоднішати. 16 лютого температура знизиться до -1 °C вдень і до -6 °C вночі. У вівторок та середу, 17-18 лютого, похолодання посилиться — вдень очікується близько -5 °C, вночі до -9 °C. У цей період місцями можливий сніг

Наприкінці тижня, 19-20 лютого, морози збережуться. Температура вдень становитиме від -4 до -2 °C, вночі — до -10…-8 °C, можливий сніг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів про потепління в більшості регіонах України з 11 лютого.