Кияни отримують платіжки за опалення, якого немає. Коли можна вимагати перерахунку платежів

Якщо немає лічильника, плату нараховують за стандартними показниками, але це незаконно

Через наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах, у багатьох будинках Києва відсутнє опалення. Проте часто постачальник послуги вимагає плату за теплопостачання навіть, якщо фактично його не було. Однак споживач має право вимагати перерахунків платіжок.

Що треба знати:

Споживач не зобов'язаний сплачувати за комунальні послуги, якщо фактично їх не було надано

Постачальник послуги має сам врахувати у платіжці фактичну відсутність опалення

Перерахунок не роблять, коли послуги не надавали через ремонтні роботи, ліквідацію аварії — бо плата за такий період не нараховується

Чому вимагають платити за опалення, навіть якщо батареї холодні

Вимагаючи платити за опалення навіть за його відсутності, постачальники часто посилаються на нормативи. Їхній аргумент — якщо немає лічильника, плату нараховують за стандартними показниками.

Проте це є прямим порушенням прав споживачів, наголосила адвокатка Валерія Шевченко яка представляє компанію "Алєксєєв, Боярчуков та партнери". За її словами, базовий принцип у сфері комунальних послуг — платити потрібно лише за те, що фактично надали та що споживач отримав. Отже, якщо тепла не було, то й оплачувати нічого.

Комунальні рахунки — це не просто цифри на папері, а предмет правових відносин. Споживач комунальних послуг має права, які варто знати і використовувати.

Споживач може не сплачувати за послугу у разі її ненадання

Право споживача на перерахунок вартості послуги у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості закріплено в статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги, — пояснила Валерія Шевченко

З 10 лютого 2024 року діють Правила перерахунку вартості комунальних послуг, якщо їх не було надано. Вони регулюють перерахунок з опалення, гарячої води, водопостачання, водовідведення і вивезення сміття.

Коли споживач має право вимагати перерахунок:

послугу не надавали взагалі (наприклад, опалення було відсутнє через знеструмлення котельні);

послугу надавали не повністю або погано, з порушенням параметрів (температура теплоносія нижча за норму, напруга не відповідає стандартам);

послугу надавали з перервами понад допустимі норми.

Постачальник зобов'язаний самостійно врахувати фактичну відсутність подачі теплоенергії або води у платіжці на наступний місяць. Сума перерахунку і штраф за порушення договору зараховуються у погашення боргів за фактично спожиті послуги. У разі відсутності боргів — в оплату майбутніх платежів.

Інформація про здійснення перерахунку зазначається виконавцем у рахунку на оплату послуги із зазначенням при цьому даних про суму перерахунку, період, за який його здійснено, та розмір неустойки (штрафу), сплаченої споживачеві, — зазначила адвокатка

За невиконання перерахунку постачальники несуть відповідальність. Вони зобов'язані самостійно здійснити перерахунок протягом одного місяця після розрахункового періоду. У разі порушення договору — сплатити споживачеві штраф у розмірі, визначеному договором або законодавством.

