Кияни отримують платіжки за опалення, якого немає. Коли можна вимагати перерахунку платежів

Олена Руденко
Якщо немає лічильника, плату нараховують за стандартними показниками, але це незаконно

Через наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах, у багатьох будинках Києва відсутнє опалення. Проте часто постачальник послуги вимагає плату за теплопостачання навіть, якщо фактично його не було. Однак споживач має право вимагати перерахунків платіжок.

Що треба знати:

  • Споживач не зобов'язаний сплачувати за комунальні послуги, якщо фактично їх не було надано
  • Постачальник послуги має сам врахувати у платіжці фактичну відсутність опалення
  • Перерахунок не роблять, коли послуги не надавали через ремонтні роботи, ліквідацію аварії — бо плата за такий період не нараховується

Детально про це читайте в статті "Телеграфа": Батареї крижані, а рахунки космічні: як законно не платити за опалення, якого немає у квартирі

Чому вимагають платити за опалення, навіть якщо батареї холодні

Вимагаючи платити за опалення навіть за його відсутності, постачальники часто посилаються на нормативи. Їхній аргумент — якщо немає лічильника, плату нараховують за стандартними показниками.

Проте це є прямим порушенням прав споживачів, наголосила адвокатка Валерія Шевченко яка представляє компанію "Алєксєєв, Боярчуков та партнери". За її словами, базовий принцип у сфері комунальних послуг — платити потрібно лише за те, що фактично надали та що споживач отримав. Отже, якщо тепла не було, то й оплачувати нічого.

Комунальні рахунки — це не просто цифри на папері, а предмет правових відносин. Споживач комунальних послуг має права, які варто знати і використовувати.

Споживач може не сплачувати за послугу у разі її ненадання

Право споживача на перерахунок вартості послуги у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості закріплено в статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги, — пояснила Валерія Шевченко

З 10 лютого 2024 року діють Правила перерахунку вартості комунальних послуг, якщо їх не було надано. Вони регулюють перерахунок з опалення, гарячої води, водопостачання, водовідведення і вивезення сміття.

Коли споживач має право вимагати перерахунок:

  • послугу не надавали взагалі (наприклад, опалення було відсутнє через знеструмлення котельні);
  • послугу надавали не повністю або погано, з порушенням параметрів (температура теплоносія нижча за норму, напруга не відповідає стандартам);
  • послугу надавали з перервами понад допустимі норми.

Постачальник зобов'язаний самостійно врахувати фактичну відсутність подачі теплоенергії або води у платіжці на наступний місяць. Сума перерахунку і штраф за порушення договору зараховуються у погашення боргів за фактично спожиті послуги. У разі відсутності боргів — в оплату майбутніх платежів.

Інформація про здійснення перерахунку зазначається виконавцем у рахунку на оплату послуги із зазначенням при цьому даних про суму перерахунку, період, за який його здійснено, та розмір неустойки (штрафу), сплаченої споживачеві, — зазначила адвокатка

За невиконання перерахунку постачальники несуть відповідальність. Вони зобов'язані самостійно здійснити перерахунок протягом одного місяця після розрахункового періоду. У разі порушення договору — сплатити споживачеві штраф у розмірі, визначеному договором або законодавством.

Нагадаємо, раніше експерт з питань енергетики Віктор Відзіговський у бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів, що буде з відключеннями світла і теплом у Києві в лютому і чи стане він гіршим за січень. Він пояснив, чи відновлять столичні ТЕЦ після масованих атак.

