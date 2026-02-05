Знижки до 100%: кому держава дозволяє не платити за світло, газ і опалення в 2026

Пільги також поширюватимуться на сім’ї окремих категорій українців

Платіжки за комунальні послуги залишаються обов’язковими для більшості українців. Однак є винятки.

Закон передбачає кілька категорій громадян, які можуть платити менше або взагалі не оплачувати окремі послуги, але для цього потрібні конкретні підстави та документи. Про це написав "Телеграф".

Хто може не оплачувати комунальні послуги

Учасники бойових дій

Учасники бойових дій мають право платити менше за комунальні послуги. Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає для них знижку від 50% до 100% на оплату газу, електроенергії, опалення та палива.

У 2026 році діють такі пільги УБД на комунальні послуги:

знижка 75% на комунальні послуги;

знижка 75% на квартплату;

знижка 75% на паливо, якщо в будинку немає центрального опалення;

знижка 100% на комунальні послуги, якщо УБД має інвалідність;

знижка 50% на комунальні послуги для членів сімей загиблих військових.

Знижка поширюється лише на житло в межах установленої норми площі. Вона становить 21 кв. м на кожного мешканця, який постійно проживає в помешканні, а також додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Посвідчення учасника бойових дій (УБД). Фото: РБК-Україна

Ті, хто не проживає вдома

Також законодавство дозволяє не платити за окремі комунальні послуги людям, які тривалий час не проживали вдома. Закон України "Про житлово-комунальні послуги" передбачає, що громадяни, які були відсутні за місцем проживання понад місяць і можуть це підтвердити документами, можуть не оплачувати гарячу воду.

Але опалення потрібно оплачувати, якщо тепло подається на весь будинок. А послуги, які рахують за лічильниками, оплачують відповідно до їхніх показників. Підтвердити відсутність можна довідкою внутрішньо переміщеної особи, документом про перетин кордону або військовим квитком.

Мати з дитиною на вокзалі. Фото: РБК-Україна

Українці, чиє житло зруйноване

Власники житла, яке зруйноване через війну, можуть не платити за газ та електроенергію згідно з попереднім законом. Однак вони вважатимуться тими, хто не живе в будинку вже понад 30 днів, тобто місяць. Їм також потрібно буде надати факт обстеження, дані з реєстрів або документи від місцевої влади про зруйнування житла.

У такому випадку нарахування можуть призупинити та оплата не здійснюватиметься до моменту відновлення об'єкта. Зауважимо, що пільга діє також до отримання компенсації або іншого рішення щодо житла.

Ймовірні мешканці біля зруйнованої квартири у багатоповерховому будинку. Фото: 24 Канал

Пенсіонери

Окремі пільги мають деякі пенсіонери. Йдеться про людей, які живуть у селі та до виходу на пенсію працювали в освіті, медицині або культурі. Щоб отримати звільнення від оплати, потрібно подати довідку з попереднього місця роботи до Пенсійного фонду, як написали на інформаційній сторінки вебпорталу.

Пенсіонерка. Фото: 24 Канал

