Якщо у вас розірвало труби, не можна чекати весни: кілька кроків для порятунку ситуації

Експертка розповіла, як змусити ЖЕК працювати, а не чекати потепління

Через сильні морози та масові відключення світла у Києві і не тільки люди залишаються без опалення на кілька днів. Подекуди — ще з 9 січня. Температура у квартирах різко знижується, а у під'їздах та інших місцях може сягати нижче нуля. Через це часто тріскають батареї, якщо вода з систем не була завчасно злита.

"Телеграф" розпитав експертку у сфері житлово-комунального господарства Кристину Ненно, чому в столиці масово тріскають труби, скільки насправді триватиме ремонт і що робити киянам, аби не залишитися в холоді до весни.

Чому труби масово рвуть саме зараз: мороз чи недбалість комунальників?

Мерзнуть ті труби, що йдуть від опалення, і ті, що, подають холодну воду. Переважно проблема виникає в під'їздах — десь біля ліфта, на сходових клітках, у місцях загального користування.

Кристина Ненно

Експертка каже: головна причина — керуючі компанії та ЖЕКи вчасно не злили воду з системи опалення в місцях загального користування. Коли морози до мінус 11-15, а світла немає по 12 годин, вода в трубах замерзає. Якщо немає альтернативного живлення для насосів, циркуляція зупиняється. Вода стоїть у трубах — і труби рве від льоду.

"Якщо немає світла при сильних морозах і ніхто не буде користуватися водою, яка буде в трубах, то, відповідно, вона може замерзнути", — каже Ненно. Холодна вода теж замерзає, якщо ніхто нею не користується вночі і немає циркуляції.

"Чекати весни" — це не варіант: що насправді мають робити комунальники

Киянка Світлана Сліпченко пише у соцмережах: вдома немає опалення з 9 січня. На деяких поверхах розірвало труби. "Для подачі тепла на будинок, навіть якби труби були цілі, не вистачає тиску — будинок на горі (зі слів ЖЕКу). Вже не дуже сподіваюсь на опалення до весни, чесно кажучи. Світло, як у багатьох наразі: раз на добу, ненадовго, і то якщо пощастить з фазою і напругою. Ну і переважно вночі. Дзвінки і заяви у ЖЕК, Керуючу компанію, на 1551 і 1557, та навіть у поліцію та ДСНС поки що не дають обнадійливих результатів", — пише жінка.

Кристина Ненно каже: таке ставлення — це байдужість і порушення базових прав людини.

"Все, що стосується водовідведення (вода, її відведення) — це базові потреби людини, без якої вона не може жити. І це має бути відремонтовано в найкоротші терміни", — наголошує експертка.

Так, зараз терміни аварійної ліквідації — 24 години — не працюють через складну ситуацію. Але чекати весни, поки все саме розмерзнеться, — теж не варіант. Люди не можуть жити у своїх квартирах без води та опалення.

Чому фахівці не встигають лагодити потріскані труби

Замерзла вода в унітазі одному з закладів громадського харчування Києві

Експертка пояснює: у комунальників справді брак кадрів. На один район може бути один сантехнік на 50-100 будинків, якщо говорити про Київ. Також багато заявок одночасно. Комунальники відпрацьовують їх, виходячи з того, де критичніше або де найлегше відремонтувати.

"Ну, мало людей, багато заявок, і вони їх всі мають відпрацьовувати. І вони, виходячи з того, де критичніше, або, можливо, із усіх критичних, де найлегше відремонтувати, то за те й беруться", — розповідає Кристина Ненно.

Іноді беруться за найскладніший випадок — наприклад, де по кількості мешканців більший багатоквартирний будинок. Але це не виправдовує затягування на місяці.

Як можна розморозити труби швидше

Є спеціальні розчини, які можна залити в труби канілізації, щоб вода розмерзлася. "Антифриз для сантехніки / RV-антифриз (на основі пропіленгліколю), — каже експертка.

Замерзла каналізація в Києві - повідомлення з соцмереж

Правда, є нюанс. У систему холодної води, з якої люди п'ють, такі розчини не заллєш — це питна вода. А в каналізацію можна, щоб вона не замерзла.

Ще один варіант — підключити генератор на систему водопостачання. Тоді насос працюватиме навіть без світла, качатиме воду, буде циркуляція — і труби не замерзнуть.

Хто платить за ремонт розірваних труб: відповідь експертки

Якщо в під'їзді повністю замерзла батарея і її розірвало, ремонт оплачує керуюча компанія, ОСББ або управляюча компанія. Це той, кому ви платите за утримання будинку і прибудинкових територій.

"Вони замінюють це власним коштом", — пояснює Кристина Ненно. Чому власним коштом? Тому що вони вчасно не злили воду з системи опалення. Батареї в під'їзді — це загальнобудинкова система теплопостачання, за яку відповідає обслуговуюча організація.

Якщо це комунальне підприємство — у них завжди немає грошей, але на такі аварії гроші знаходяться. Вони мають відновити все в найкоротші терміни.

Якщо це приватна керуюча компанія, то такі роботи проводяться якомога швидше. "Інакше вилетять з ринку — ніхто більше не захоче з ними співпрацювати. Їхній бізнес — обслуговування багатоквартирних будинків. Чим більше будинків, тим кращі фінансові показники", — каже експертка.

ОСББ зазвичай має в штаті електротехніка або укладає договір із сертифікованою компанією, яка займається внутрішнім обслуговуванням мереж водопостачання та теплопостачання. Тоді саме ОСББ вимагає від цієї компанії ремонтувати все, що потріскалось.

Що робити киянам: дзвоніть масово і не давайте спуску

Кияни скаржаться на потріскані труби опалення

Експертка радить: якщо у вашому будинку розірвало труби, треба звертатися на гарячу лінію до диспетчерської служби. Спочатку — до обслуговуючої організації. Якщо вас відправляють до прямого надавача послуги (наприклад, водоканалу), звертайтеся до мерії, до органів місцевого самоврядування. Або на урядову гарячу лінію — зараз це Міністерство інфраструктури.

"Найголовніше — дзвоніть масово. Якщо в будинку 100 квартир, нехай усі 100 квартир дзвонять на диспетчерську службу і кол-центр міста. Залишають заявки щодня. Не дають спуску цій ситуації, поки все не відремонтують", — каже Кристина Ненно.

"Всі сусіди, наприклад, в будинку 100 квартир, значить, 100 всіх квартир дзвонять на диспетчерську службу, на кол-центр міста і лишають заявки. І таким чином вони просто не дають спуску цій ситуації до тих пір, поки їм це все не відновлять", — радить експертка.

Якщо мешканці мовчатимуть і нічого не робитимуть, комунальники автоматично розуміють: це може почекати навіть до весни.

Потріскані труби у Києві

Експертка каже: теоретично ситуація "без опалення до весни" може бути, але тільки якщо мешканці лишать все на самоплив. Якщо не будуть дзвонити, скаржитися, вимагати.

"Тут єдине треба — бажання обслуговуючої організації повернути все це до життя", — пояснює Кристина Ненно.

Технічно відремонтувати все можливо. Потрібно закупити матеріал, призначити фахівців, щоб вони стали і ремонтували.

Але є ще "політична" складова. Незадоволені мешканці міста — це показник ефективності управління мерією. Якщо люди масово звертатимуться на кол-центри міста зі скаргами, влада змушена буде реагувати.

Тож відповідь "чекайте весни" — це казочки і відмазки. Такого не буде, якщо люди не мовчатимуть.

Нагадаємо, "Телеграф" також повідомляв, за якої температури зливають опалення. Ухвалення рішень про злив теплоносія з внутрішньобудинкових мереж відбувається не хаотично і не "на око", а на основі чітких технічних рекомендацій.