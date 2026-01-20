Розірвало труби в будинку? Практичні поради киянам, що робити

Експертка назвала умови, за яких нічого не зміниться до весни

Морози та російські обстріли принесли киянам чимало неприємностей. В частині будинків розірвало труби опалення. Постраждалі від цієї біди жителі столиці мають діяти – інакше вони ризикують залишитися без опалення принаймні до наступного опалювального сезону.

Про це "Телеграфу" розповіла експертка у сфері житлово-комунального господарства Кристина Ненно.

Докладніше читайте у матеріалі: "Якщо у вас розірвало труби, не можна чекати весни: кілька кроків для порятунку ситуації"

Експертка радить: якщо у вашому будинку розірвало труби, треба звертатися на гарячу лінію до диспетчерської служби. Спочатку — до обслуговуючої організації. Якщо вас відправляють до прямого надавача послуги (наприклад, водоканалу), звертайтеся до мерії, до органів місцевого самоврядування. Або на урядову гарячу лінію — зараз це Міністерство інфраструктури.

"Найголовніше — дзвоніть масово. Якщо в будинку 100 квартир, нехай усі 100 квартир дзвонять на диспетчерську службу і кол-центр міста. Залишають заявки щодня. Не дають спуску цій ситуації, поки все не відремонтують", — каже Кристина Ненно.

Якщо мешканці мовчатимуть і нічого не робитимуть, комунальники автоматично розуміють: це може почекати навіть до весни.

Кристина Ненно

Теоретично ситуація "без опалення до весни" може бути, але тільки якщо мешканці лишать все на самоплив. Якщо не будуть дзвонити, скаржитися, вимагати.

"Тут єдине треба — бажання обслуговуючої організації повернути все це до життя", — пояснює Кристина Ненно.

Технічно відремонтувати все можливо. Потрібно закупити матеріал, призначити фахівців, щоб вони стали і ремонтували.

Але є ще "політична" складова. Незадоволені мешканці міста — це показник ефективності управління мерією. Якщо люди масово звертатимуться на кол-центри міста зі скаргами, влада змушена буде реагувати.

Тож відповідь "чекайте весни" — це казочки і відмазки. Такого не буде, якщо люди не мовчатимуть, резюмує експертка.

