Розірвало труби в будинку? Практичні поради киянам, що робити
Морози та російські обстріли принесли киянам чимало неприємностей. В частині будинків розірвало труби опалення. Постраждалі від цієї біди жителі столиці мають діяти – інакше вони ризикують залишитися без опалення принаймні до наступного опалювального сезону.
Про це "Телеграфу" розповіла експертка у сфері житлово-комунального господарства Кристина Ненно.
Експертка радить: якщо у вашому будинку розірвало труби, треба звертатися на гарячу лінію до диспетчерської служби. Спочатку — до обслуговуючої організації. Якщо вас відправляють до прямого надавача послуги (наприклад, водоканалу), звертайтеся до мерії, до органів місцевого самоврядування. Або на урядову гарячу лінію — зараз це Міністерство інфраструктури.
"Найголовніше — дзвоніть масово. Якщо в будинку 100 квартир, нехай усі 100 квартир дзвонять на диспетчерську службу і кол-центр міста. Залишають заявки щодня. Не дають спуску цій ситуації, поки все не відремонтують", — каже Кристина Ненно.
Якщо мешканці мовчатимуть і нічого не робитимуть, комунальники автоматично розуміють: це може почекати навіть до весни.
Теоретично ситуація "без опалення до весни" може бути, але тільки якщо мешканці лишать все на самоплив. Якщо не будуть дзвонити, скаржитися, вимагати.
"Тут єдине треба — бажання обслуговуючої організації повернути все це до життя", — пояснює Кристина Ненно.
Технічно відремонтувати все можливо. Потрібно закупити матеріал, призначити фахівців, щоб вони стали і ремонтували.
Але є ще "політична" складова. Незадоволені мешканці міста — це показник ефективності управління мерією. Якщо люди масово звертатимуться на кол-центри міста зі скаргами, влада змушена буде реагувати.
Тож відповідь "чекайте весни" — це казочки і відмазки. Такого не буде, якщо люди не мовчатимуть, резюмує експертка.
Нагадаємо, через наслідки нічного удару по Києву в столиці виникли перебої у роботі метрополітену. Особливо складно було вранці, коли кияни масово їхали на роботу.