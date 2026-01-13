Чи можуть співробітники ТЦК перевіряти документи на блокпостах та серед вулиці: адвокатка дала відповідь

Паспорт на вимогу? Адвокатка пояснила, що змінилось і чому повна цифровізація поки не доступна

В Україні з 2026 року розширюється коло органів, які матимуть право перевіряти документи громадян. Окрім Національної поліції, такі повноваження отримують співробітники Служби безпеки України та інших правоохоронних структур. Проте казати, що представники територіальних центрів комплектування підуть з вулиць чи перестануть чергувати на блокпостах передчасно.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко. Вона наголосила, що працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти паспорти та військові документи безпосередньо на вулиці. Інша ситуація з Військовою службою правопорядку – її представники мають законні підстави вимагати документи.

Працівники ТЦК мають перевірити, чи є військовозобов'язаний на обліку, але сам паспорт та військовий обліковий документ перевіряються безпосередньо вже у закладі територіального центру комплектування та соціальної підтримки Катерина Аніщенко, адвокатка

Що ж до цифрової мобілізації, то експертка наголосила, що наразі жоден нормативний акт наразі не передбачає того, про що говорять, зокрема, що ТЦК не проводитимуть оповіщення на блокпостах. Міноборони каже про перехід мобілізації в рамки цифрової перевірки документів, але вона вже по суті є така, наголосила Аніщенко.

"Спростування наявності мобільних блокпостів або інших варіантів, що взагалі працівники ТЦК не будуть стояти на блокпостах, цього також немає, отже, це буде абсолютно дозволено", — каже адвокатка.

За її словами українські реалії не дозволяють поки що покладатися виключно на онлайн-системи. У разі, якщо немає світла, реєстр "підвис" і інформація не підтягнулася, питання, як і раніше, виникатимуть насамперед до військовозобов’язаного.

