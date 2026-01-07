Що змінилося у мобілізації у 2026 році: чому рахунки більше не блокують і де система дала збій

Адвокат пояснив, що змінилося у мобілізації за рік

У 2026 році система мобілізації продовжує працювати, проте механізми покарання за ухилення фактично не діють. Рахунки не блокують, виконавчі провадження не відкривають, а червона позначка в реєстрі часто з'являється без жодних підстав.

Як насправді працює система мобілізації на початку 2026 року, чому юристи фіксують зменшення звернень щодо штрафів, та які категорії громадян мають найбільші проблеми з отриманням відстрочки, з'ясовував "Телеграф" у бліцінтерв'ю з юристом та адвокатом Романом Сімутіним.

Головне з інтерв'ю

Рахунки військовозобов'язаних у 2026 році блокують значно рідше

Автомобілі не конфісковують за ухилення від мобілізації, можуть лише обмежити право керування

Останні два роки випадків вилучення транспортних засобів на потреби армії практично не фіксують.

Чому рахунки перестали блокувати та що відбувається з повістками

Адвокат Роман Сімутін

— Пане Романе, що змінилося у практиці мобілізації останнім часом? Чи стали частіше або рідше блокувати рахунки?

— Звернень за оскарженням штрафів стало менше. Рахунки блокують значно рідше, ніж раніше. Причина проста — у реєстр відправляється лише інформація про те, що людині нібито надіслали повістку. Фізично повістки вже майже ніхто не відправляє.

— Якщо немає фізичної повістки, то неможливо підтвердити її відправку і вручення конкретній особі. Відповідно, ніхто не може накласти адміністративне стягнення, бо немає документального підтвердження порушення.

— То як це працює зараз?

— Алгоритм автоматично відправляє до реєстру інформацію: людині начебто надіслали повістку, вона не з'явилася або не пройшла військово-лікарську комісію, тому особу оголошено у розшук. Але це лише запис у системі. Він світиться червоною позначкою, і все.

Фактично жодних подальших дій не відбувається. Тому немає ні блокувань рахунків, ні відкритих виконавчих проваджень.

Автоматичне зняття з розшуку через три місяці — міф чи реальність

Розшук в "Резерв+"

— Багато хто говорить, що через три місяці після занесення до розшуку запис автоматично має зніматися. Це правда?

— Автоматично не знімають. Але ті, хто подає заявку після трьох місяців очікування, отримують постанову про закриття справи. Ось тільки це фактично визнання своєї вини.

— Людина не отримувала повістку, але подає заявку, де написано: підтвердити свою провину. Потім приходить повідомлення, що постанову закрито за строком давності. Але людина визнала те, в чому взагалі не була винна.

— А якщо повістка справді приходила?

— Тоді вона просто визнала реальну вину. Сплатила 8500 гривень штрафу і все, з розшуку зняли.

Я рекомендую перш ніж визнавати провину, написати у технічну підтримку. Іноді це спрацьовує. Пишете, що у зв'язку зі строками давності просите виключити інформацію з реєстру. Один, два, три рази підряд. Іноді допомагає. Але не факт, що завтра знову не опинитесь у розшуку.

Відстрочка стала головною проблемою для трьох категорій громадян

— Які категорії зараз мають найбільші труднощі з підтвердженням відстрочки?

— Найбільше проблем виникає у трьох категорій. Перша — ті, хто доглядає батьків. Друга — батьки трьох дітей від різних шлюбів. Третя — люди, чиї батьки мають інвалідність першої або другої групи.

— Що означає постійний догляд? Це обов'язково має бути людина старша 80 років або з інвалідністю?

— Вік не має значення. Якщо є висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що мати, дружина чи батько потребують постійного догляду, то незалежно від віку людина має право на відстрочку.

За п. 13 ч. 1 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" проблеми виникають у тих військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку через інвалідність батьків першої чи другої групи. Там ціла епопея, вимагають різні дурниці. Все спрямовано на відмову.

— Як саме відмовляють?

— Часто навіть не пишуть причину відмови, не вказують підстави.

Автомобілі не забирають, але можуть обмежити право керування

— Чи справді забирають автомобілі, як лякали раніше?

— Я одразу говорив, що нічого не забиратимуть. Автомобілі не конфісковують. Можуть лише позбавити можливості керування транспортним засобом. Але не позбавляють прав, а саме обмежують можливість керувати. Це обмеження, а не позбавлення.

— У яких випадках накладають таке обмеження?

— Суди обмежують право керувати транспортним засобом. Проте таких рішень одиниці. Я вважаю, що це нежиттєздатна норма, і дуже складний процес, щоб людині реально обмежили право керувати авто.

— А що з конфіскацією автомобілів на користь армії?

— Це зовсім інша історія, не пов'язана з мобілізацією. Конфіскувати автомобіль можуть за злочини з матеріальним складом, де є корупційна складова і де санкція статті передбачає конфіскацію всього майна. Але це не стосується ухилення від мобілізації.

Навіть якщо через виконавче провадження стягують штраф у 100 тисяч гривень, а автомобіль коштує мільйон, ніхто не буде його вилучати і продавати на аукціоні заради 100 тисяч. Це не справедливе покарання. Таких випадків я не бачив.

— На початку війни ж були випадки вилучення автомобілів?

— На початку, так, вилучали. До мене зверталися щодо порядку виплати компенсації, бо до цього часу не повернули машини. Але зараз таких випадків не чую. Навіть на початку війни вони були поодинокими.

Підприємства звітуються за наявність транспортних засобів. Теоретично їх можуть вилучати, але останні два роки я про такі випадки не чув.

— Чому перестали вилучати?

— Органи військового управління повинні обґрунтувати, чому саме цю техніку вилучають і для чого конкретно вона потрібна. Це досить складно документально оформити.

