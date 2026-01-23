Від веселого та смішного до бородатого і серйозного: як змінився Зеленський з часів КВК

За роки війни в Україні президент помітно постарів

Володимир Зеленський – президент України, який обійняв цю посаду у 2019 році. До політичної кар’єри він був успішним коміком, актором, продюсером та керівником студії "Квартал 95". Багато українців пам’ятають його ще з часів КВК, коли він був молодим та веселим. Тепер усе змінилося.

"Телеграф" розповідає та показує, як змінився Володимир Зеленський з часів КВК та за п’ять років президентства.

Володимир Зеленський в епоху КВК

У період КВК та "Кварталу 95" Зеленський був молодим коміком. Його гумористична кар’єра розпочалася у студентські роки та завершилась у 2018 році перед виборами. У молодості він був смішним і веселим, мав образ "свого хлопця".

Зеленський в епоху КВК. Фото: скріншот із відео

На той час у стилі Зеленського переважали джинси, шкіряні куртки, сценічні костюми та стиль кежуал. Він носив короткі зачіски і завжди був без рослинності на обличчі. На той час його називали "найменшим, але найгучнішим" на сцені.

Зеленський у "Кварталі 95". Фото: відкриті джерела

Початок президентства

Під час передвиборчих перегонів та після перемоги на виборах Володимир Зеленський помітно змінився. На той момент йому був 41 рік — він був сильним, енергійним і з очима, що горять. Була присутня і самоіронія, і жарти, і неформальний стиль спілкування.

Володимир Зеленський у день інавгурації. Фото: Getty Images

А ось стиль одягу кардинально змінився — Зеленський почав носити суворі ділові костюми, краватки та білі сорочки. Він усе ще часом говорив російською мовою, однак у його виступах стала переважати українська мова.

Зеленський під час візиту до Франції у грудні 2019 року. Фото: Getty Images

Президент під час війни

У 2022 році для Зеленського розпочався найрадикальніший період трансформації, який помітили не лише в Україні, а й у всьому світі. З перших днів повномасштабної війни президент став максимально серйозним, зосередженим та суворим.

Зеленський у 2023 році. Фото: Getty Images

Змінився його стиль — з лютого 2022 року Зеленський повністю відмовився від класичних костюмів і почав носити футболки, худі, флісові кофти і тактичні штани — все у стилі мілітарі. Часто його одяг має вишивку чи принти у вигляді тризубців, прапорів України чи інших патріотичних елементів.

Зеленський у 2025 році. Фото: Getty Images

У цей час президент відпустив бороду, а його волосся помітно посивіло. Змінилося й обличчя — на ньому з’явилися ознаки втоми, недосипання та стресу. Стали помітні зморшки — здається, Зеленський з 2022 року постарів на десять років.

Зеленський у 2026 році. Фото: Getty Images

