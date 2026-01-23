Від веселого та смішного до бородатого і серйозного: як змінився Зеленський з часів КВК
За роки війни в Україні президент помітно постарів
Володимир Зеленський – президент України, який обійняв цю посаду у 2019 році. До політичної кар’єри він був успішним коміком, актором, продюсером та керівником студії "Квартал 95". Багато українців пам’ятають його ще з часів КВК, коли він був молодим та веселим. Тепер усе змінилося.
"Телеграф" розповідає та показує, як змінився Володимир Зеленський з часів КВК та за п’ять років президентства.
Володимир Зеленський в епоху КВК
У період КВК та "Кварталу 95" Зеленський був молодим коміком. Його гумористична кар’єра розпочалася у студентські роки та завершилась у 2018 році перед виборами. У молодості він був смішним і веселим, мав образ "свого хлопця".
На той час у стилі Зеленського переважали джинси, шкіряні куртки, сценічні костюми та стиль кежуал. Він носив короткі зачіски і завжди був без рослинності на обличчі. На той час його називали "найменшим, але найгучнішим" на сцені.
Початок президентства
Під час передвиборчих перегонів та після перемоги на виборах Володимир Зеленський помітно змінився. На той момент йому був 41 рік — він був сильним, енергійним і з очима, що горять. Була присутня і самоіронія, і жарти, і неформальний стиль спілкування.
А ось стиль одягу кардинально змінився — Зеленський почав носити суворі ділові костюми, краватки та білі сорочки. Він усе ще часом говорив російською мовою, однак у його виступах стала переважати українська мова.
Президент під час війни
У 2022 році для Зеленського розпочався найрадикальніший період трансформації, який помітили не лише в Україні, а й у всьому світі. З перших днів повномасштабної війни президент став максимально серйозним, зосередженим та суворим.
Змінився його стиль — з лютого 2022 року Зеленський повністю відмовився від класичних костюмів і почав носити футболки, худі, флісові кофти і тактичні штани — все у стилі мілітарі. Часто його одяг має вишивку чи принти у вигляді тризубців, прапорів України чи інших патріотичних елементів.
У цей час президент відпустив бороду, а його волосся помітно посивіло. Змінилося й обличчя — на ньому з’явилися ознаки втоми, недосипання та стресу. Стали помітні зморшки — здається, Зеленський з 2022 року постарів на десять років.
