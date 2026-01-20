Не новий "Іскандер-І": експерти пояснили, якою ракетою Росія могла бити по Україні

Експерти припустили, що РФ могла використати іншу версію ОТРК

Російські військові могли застосувати для ударів по Україні нову модифікацію ОТРК "Іскандер", "Іскандер-І". Проте попередньо, авіаційні експерти вважають, що це не нова технологія, а модернізована розробка російських союзників.

Що потрібно знати:

Повітряні сили офіційно повідомляють про застосування "Іскандера-М"

Експерти вважають ймовірним використання північнокорейської ракети KN-23

KN-23 має дальність ураження до 850 км і створена на базі "Іскандера"

Остаточно визначити тип ракети можливо лише після аналізу уламків

В Повітряних силах також наразі зазначають, що використовувались балістичні ракети Іскандер-М. "Телеграф" поспілкувався з експертами, що це могла бути за зброя, яка може дістати до Вінниці.

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний зазначає, що точно визначити тип ракети до аналізу її залишків неможливо. На його думку — це не нова "аналоговнєтна вундервафля", а північнокорейська розробка: "Це могла бути КНДРівська KN-23. Вважається, що ця балістика має дещо більшу дальність ураження, порівняно з ракетою 9М723 до Іскандер-М".

KN-23 разом з іншими ракетами КНДР

Приблизні характеристики KN-23:

Вона може мати 7,5 метра довжини, діаметр — 0,95 м і вага близько 3,5 тонн. Бойова частина — близько 500 кг. Її можна зменшувати, щоб збільшити дальність, яка оцінюється від 600 км.

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в коментарі "Телеграфу" наголосив, що дотримується такої ж думки.

KN-23 — північно-корейська версія Іскандера без обмеження дальності. Спочатку була дуже не точна, але потім росіяни довели до майже точності Іскандера-М. Б'є 850 км. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик

Загалом сімейство "Іскандер" налічує кілька далекобійних версій. Зокрема, "Іскандер-М", який застосували по Україні за даними Повітряних сил. Офіційна дальність стрільби — 500 км, проте з деякими снарядами перспективи оцінюють до 700 км.

"Іскандер-1000" може бути модернізацією "Іскандера-М"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія могла модернізувати "Іскандер" до дальності в 1000 кілометрів. Це, на думку експертів, модернізація саме "Іскандера-М", але північнокорейська ракета — теж розробка на його основі.