Якщо у вас потріскалися труби, хто платить за ремонт? Відповідь експертки

Пояснюємо, хто несе відповідальність за батареї

За розірвані радіатори в під'їзді мають платити не мешканці. Зазначимо, замерзлі та пошкоджені батареї в Києві призводять до проблем з підключенням опалення.

Як наголосила експертка у сфері житлово-комунального господарства Кристина Ненно в коментарі "Телеграфу", ремонт батарей у під'їзді, якщо вони замерзли та їх розірвало, оплачує керуюча компанія, управляюча компанія або ОСББ — ті, кому мешканці платять за утримання будинку і прибудинкових територій.

Вони мають замінити батареї власним коштом, адже саме вони вчасно не злили воду з системи опалення. В разі якщо за загальнобудинкову систему опалення відповідає комунальне підприємство, вони мають знайти кошти та відновити в найкоротші терміни.

Якщо ж приватна структура, то вони теж квапляться, адже вони зацікавленні в розширенні співпраці, а якщо не впораються — вилетять з ринку, зазначає Ненно.

Що ж до ОСББ, то вони зазвичай мають слюсаря та сантехніка в штаті та договір із сертифікованою компанією, яка займається внутрішнім обслуговуванням мереж водопостачання та теплопостачання. Організація співвласників має вимагати від компанії ремонту того, що потріскалось.

Довідково: управляючу компанію мешканці будинків можуть обирати самостійно. Якщо ж управителя не обрали та ОСББ не створили, місто призначає будинку керуючу компанію, фактично — це старі ЖЕКи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо труби розірвало до будинкового лічильника — відповідальність на комунальних службах. В разі, якщо труби не зможуть відновити швидко — подача тепла може відтермінуватись на тижні.