Рада звільнила Малюка та ще двох міністрів. Кадрові зміни в Уряді продовжуються
Шмигаль та Федоров мають отримати нові посади
У вівторок, 13 січня, депутати Верховної Ради проголосували за звільнення двох міністрів та голови СБУ. Також заплановане голосування за нові призначення.
Що треба знати:
- Рада підтримала звільнення Малюка з посади голови СБУ
- ВР звільнила Шмигаля з посади голови Міноборони
- Після обіду 13 січня заплановані голосування на призначення нового міністра оборони і не тільки
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. Зазначається, що звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ підтримала найменша кількість депутатів — 235.
Звільнення Дениса Шмигаля з посади голови Міністерства оборони підтримало 265 депутатів. Рада також проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації. Цю зміну підтримало 270 депутатів.
Зауважимо, що Михайлу Федорову президент Володимир Зеленський запропонував посаду міністра оборони, а Шмигалю — міністра енергетики. Тепер Рада має погодити їх призначення на ці посади.
Щодо Малюка — він залишається в СБУ. Хоча Комітет оборони Ради не з першого разу підтримав його звільнення з посади керівника Служби безпеки. Наразі його обов'язки тимчасового виконуватиме Євгеній Хмара, який має звання генерал-майора та керує спецпідрозділом "Альфа".
