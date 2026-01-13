Рада звільнила Малюка та ще двох міністрів. Кадрові зміни в Уряді продовжуються

Шмигаль та Федоров мають отримати нові посади

У вівторок, 13 січня, депутати Верховної Ради проголосували за звільнення двох міністрів та голови СБУ. Також заплановане голосування за нові призначення.

Що треба знати:

Рада підтримала звільнення Малюка з посади голови СБУ

ВР звільнила Шмигаля з посади голови Міноборони

Після обіду 13 січня заплановані голосування на призначення нового міністра оборони і не тільки

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. Зазначається, що звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ підтримала найменша кількість депутатів — 235.

Звільнення Дениса Шмигаля з посади голови Міністерства оборони підтримало 265 депутатів. Рада також проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації. Цю зміну підтримало 270 депутатів.

Голосування за звільнення Федорова. Фото: нардеп Железняк

Голосування за звільнення Шмигаля. Фото: нардеп Железняк

Зауважимо, що Михайлу Федорову президент Володимир Зеленський запропонував посаду міністра оборони, а Шмигалю — міністра енергетики. Тепер Рада має погодити їх призначення на ці посади.

Щодо Малюка — він залишається в СБУ. Хоча Комітет оборони Ради не з першого разу підтримав його звільнення з посади керівника Служби безпеки. Наразі його обов'язки тимчасового виконуватиме Євгеній Хмара, який має звання генерал-майора та керує спецпідрозділом "Альфа".

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді розповіли, чому наразі не планують призначати Хмару головою СБУ та з чим це пов'язано.