Не можна стригти волосся, сваритись і не тільки. Не ігноруйте 1 березня ці заборони і день буде вдалим

Не варто 1 березня ігнорувати важливі традиції та заборони

У неділю, 1 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святої преподобної мучениці Євдокії. За старим стилем це свято припадало на 14 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Свята Євдокія Іліопольська — ранньохристиянська мучениця II століття, яка спочатку вела багате і грішне життя, але потім розкаялася, прийняла християнство, роздала своє майно бідним і пішла до монастиря, де стала головною серед черниць; за тверду віру під час гонінь було страчено і вона вважається прикладом щирого покаяння та духовного оновлення.

Що можна робити 1 березня:

Сьогодні віряни звертаються з молитвами до святої Євдокії та просять терпіння, зміцнення віри, зцілення від хвороб;

Цього дня заведено подавати милостиню і допомагати тим, хто цього потребує, вірячи, що добро повернеться і принесе благословення сім’ї;

Вважається, що 1 березня тала вода має особливу силу, тому нею вмиваються і миють підлогу в будинку, щоб зберегти здоров’я членів сім’ї та захистити житло;

За народними повір’ями, саме цього дня свята Євдокія відкриває весну, тому 1 березня символізує початок нового періоду та оновлення життя.

Свята Євдокія Іліопольська

Що не можна робити 1 березня:

Дівчатам сьогодні не радять стригти волосся, тому що можна накликати на себе біди та труднощі;

Не рекомендується в цей день робити великі та важливі покупки, бо вважалося, що такі речі швидко вийдуть з ладу та не принесуть радості;

Не можна нікому відмовляти у допомозі, інакше у майбутньому можна самому опинитися у складній ситуації без підтримки;

Не рекомендується 1 березня сваритися та з’ясовувати стосунки, бо конфлікт може затягнутися надовго та відлякати успіх;

Не варто скаржитися на життя та говорити про бідність, інакше можна притягнути фінансові труднощі та втратити достаток.

