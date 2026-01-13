Рада уволила Малюка и еще двух министров. Кадровые изменения в правительстве продолжаются
Шмыгаль и Федоров должны получить новые должности
Во вторник, 13 января, депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение двух министров и главы СБУ. Также запланировано голосование за новые назначения.
Что нужно знать:
- Рада поддержала увольнение Малюка с должности главы СБУ
- ВР уволила Шмыгаля с должности главы Минобороны
- После обеда 13 января запланировано голосование по назначению нового министра обороны и не только
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк. Отмечается, что увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ поддержало наименьшее количество депутатов — 235.
Увольнение Дениса Шмыгаля с должности главы Министерства обороны поддержало 265 депутатов. Рада также проголосовала за увольнение Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации. Это изменение поддержали 270 депутатов.
Отметим, что Михаилу Федорову президент Владимир Зеленский предложил должность министра обороны, а Шмыгалю – министра энергетики. Теперь Рада должна проголосовать за их назначение на эти должности.
Относительно Малюка — он остается в СБУ. Хотя Комитет обороны Рады не с первого раза поддержал его увольнение с должности руководителя Службы безопасности. Его обязанности временного будет выполнять Евгений Хмара, который имеет звание генерал-майора и руководит спецподразделением "Альфа".
