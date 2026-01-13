Рада уволила Малюка и еще двух министров. Кадровые изменения в правительстве продолжаются

Шмыгаль и Федоров должны получить новые должности

Во вторник, 13 января, депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение двух министров и главы СБУ. Также запланировано голосование за новые назначения.

Что нужно знать:

Рада поддержала увольнение Малюка с должности главы СБУ

ВР уволила Шмыгаля с должности главы Минобороны

После обеда 13 января запланировано голосование по назначению нового министра обороны и не только

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк. Отмечается, что увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ поддержало наименьшее количество депутатов — 235.

Увольнение Дениса Шмыгаля с должности главы Министерства обороны поддержало 265 депутатов. Рада также проголосовала за увольнение Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации. Это изменение поддержали 270 депутатов.

Голосование за увольнение Федорова. Фото: нардеп Железняк

Голосование за увольнение Шмыгаля. Фото: нардеп Железняк

Отметим, что Михаилу Федорову президент Владимир Зеленский предложил должность министра обороны, а Шмыгалю – министра энергетики. Теперь Рада должна проголосовать за их назначение на эти должности.

Относительно Малюка — он остается в СБУ. Хотя Комитет обороны Рады не с первого раза поддержал его увольнение с должности руководителя Службы безопасности. Его обязанности временного будет выполнять Евгений Хмара, который имеет звание генерал-майора и руководит спецподразделением "Альфа".

