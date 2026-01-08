Росіяни застосували підступну тактику: експерт розповів, коли повернеться світло до всіх на Дніпропетровщині

Росіяни завдали продуманого та ефективного удару по інфраструктурі Дніпропетровщини

Повний блекаут в Дніпрі та області, а також Запоріжжі був зумовлений масованим ударом росіян по енергосистемі регіону. Проте, наслідки могли бути ще жахливішими.

На відновлення енергоживлення великих міст Дніпропетровщини може знадобитись до двох діб. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Що сталось на Дніпропетровщині та Запоріжжі

"Напередодні росіянами була здійснена масована атака на енергетичний регіон Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу. Комплексно, дуже потужний удар був нанесений, об'єктивно. І відбулось одночасне ураження великої кількості підстанцій", — сказав Харченко.

Він наголосив, що ці руйнування місцями не настільки критичні, щоб можна було казати про надзвичайну ефективність росіян. Це також не свідчить, що вони перейшли на вищий рівень в своїх спроможностях.

"Це навряд чи так. Але, через те, що атака була дуже масованою і було завдана величезна кількість ударів, то навіть там, де є захист і відпрацювала система захисту добре, то все одно якісь дрібні вторинні ураження відбулися", — розповів експерт.

За словами Харченка, ці дрібні пошкодження, але у великій кількості, тимчасово вивели з роботи енергомережу. Місто Запоріжжя було заживлене протягом кількох годин, після завершення атаки.

Олександр Харченко

Коли відновлять енергопостачання

"Дніпро зараз повертається, я думаю, що максимум завтра там все працюватиме. А що стосується Кривого Рогу, там теж робота іде дуже активно. Я гірше знаю ситуацію, ну, не було просто часу добратись. Але я думаю що і Кривий Ріг, там, максимум завтра буде відновлена робота. Щонайменше, там на якийсь час, люди отримають електрику в найближчі 18-20 годин", — зазначив Харченко.

Блекаут в Дніпрі. Фото Ян Доброносов

Які плани у росіян

Експерт уточнив, що росіяни били по підстанціях і по пристроях видачі електроенергії на генеруючих об'єктах. Проте, за його словами, в тому регіоні вже практично немає генеруючих потужностей.

"Закономірність в ударах росіян прослідковується абсолютно чітко. Вони обирають певні енергетичні райони, дуже багато б'ють по Київському, дуже багато б'ють по Одеському. І це такий самий комплексний удар по енергетичному регіону Дніпро-Запоріжжя-Кривий Ріг", — пояснив Харченко.

За його словами, росіяни зрозуміли, що в масштабі всієї України в них не виходить нічого. Тобто, при таких ударах, в них результатів немає.

"Тому вони переключилися на такі сфокусовані атаки по конкретних регіонах. Ну, я просто дивлюся, зараз вони вибивають найбільші міста. Тобто міста-мільйонники. Київ — найбільше споживачів, далі Одеса, Дніпро, Кривий Ріг — величезні споживачі. Росіяни намагаються вибити певні енергетичні райони", — сказав Харченко.

Блекаут в Дніпрі. Фото Ян Доброносов

Який енергетичний район може бути наступним?

На думку експерта, росіяни продовжать цю практику. І наступним можуть атакувати столичний регіон.

"Я, чесно кажучи, думаю, що вони наступний удар по Києву знову будуть проводити. Ну, так, президент попереджав. З того, як іде ситуація, ну, моє відчуття, що наступний удар буде по Київщині. Але, це нічим не підкрепленное інтуїтивне твердження", — зазначив Харченко.

Чи витримає енергосистема сильні морози

Експерт зазначив, що морози, які вже скоро дістануться України, майже не вплинуть на стан енергосистеми. Проте, є одна умова.

"Якби ми мали гарантію, що не буде повторенняч російських атак, це не вплине майже ніяк. Навіть за сильних морозів, буде напівчерги більше обмежень. Я думаю, що більша частина людей цього не помітить. Але, на жаль, атаки росіян змінюють цю ситуацію, особливо в форматі, в якому вони відбуваються зараз.

Тому що, ну, в чому полягає найбільша зараз небезпека, що буде відбуватися атака, під час якої, наприклад, виб'ють якусь велику котельню. Але поки не завершиться атака, неможливо почати відновлення. Навіть після відбою повітряної тривоги, на місці виявиться, що там були касетні боєприпаси. І відповідно, перед тим, як людям на об'єкт зайти, треба, щоб там працювали сапери і т.д.", — розповів Харченко.

Він зазначив, що ці фактори не дозволяють швидко організувати відновлення об'єкту. А в сумі, це дає близько 30 годин затримки перед початком робіт.

Олександр Харченко

