В одній з областей України нові гучні сповіщення про тривоги: місцеві перелякалися не на жарт

В області діють аварійні відключення після російської атаки вночі

У четвер, 8 січня, на Дніпропетровщині почали тестувати нову систему сповіщення про повітряну тривогу. Жителі області отримують екстрені сповіщення з характерним звуком на телефон.

Що треба знати:

Нова система ймовірніше пов'язана з аварійним відключенням

Місцева влада ще не коментувала новий спосіб оповіщення жителів

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", зранку 8 січня приблизно о 9:50 на смартфон прийшло сповіщення про тривогу. Воно супроводжувалось дуже гучним, різким та несподіваним звуком.

Нове сповіщення про тривогу на Дніпропетровщині

Сповіщення було не з моніторингового каналу чи додатку, а системне. Ймовірніше так влада області спробувала вирішити проблему з тривогами. Адже під час аварійних відключень вулична тривога не працює. Хоча наразі в ОВА чи мерії Дніпра це не коментували.

Водночас місцеві неабияк незадоволені, адже чимало людей злякались цього звуку. До того ж вимкнути сповіщення не так легко, а його гучність вражає. Люди писали:

Злякався капець

Аж прокинулась

О так, то було ефектно…

У мене ледь серце не стало

Також злякалась

