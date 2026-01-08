В одній з областей України нові гучні сповіщення про тривоги: місцеві перелякалися не на жарт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В області діють аварійні відключення після російської атаки вночі
У четвер, 8 січня, на Дніпропетровщині почали тестувати нову систему сповіщення про повітряну тривогу. Жителі області отримують екстрені сповіщення з характерним звуком на телефон.
Що треба знати:
- Нова система ймовірніше пов'язана з аварійним відключенням
- Місцева влада ще не коментувала новий спосіб оповіщення жителів
Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", зранку 8 січня приблизно о 9:50 на смартфон прийшло сповіщення про тривогу. Воно супроводжувалось дуже гучним, різким та несподіваним звуком.
Сповіщення було не з моніторингового каналу чи додатку, а системне. Ймовірніше так влада області спробувала вирішити проблему з тривогами. Адже під час аварійних відключень вулична тривога не працює. Хоча наразі в ОВА чи мерії Дніпра це не коментували.
Водночас місцеві неабияк незадоволені, адже чимало людей злякались цього звуку. До того ж вимкнути сповіщення не так легко, а його гучність вражає. Люди писали:
- Злякався капець
- Аж прокинулась
- О так, то було ефектно…
- У мене ледь серце не стало
- Також злякалась
Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Дніпрі та області з'явиться світло, та що з водопостачанням та теплом. Відомо, що через блекаут у школах продовжили канікули до кінця тижня.