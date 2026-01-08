Рус

В одній з областей України нові гучні сповіщення про тривоги: місцеві перелякалися не на жарт

Тетяна Крутякова
Читать на русском
Повітряна тривога Новина оновлена 08 січня 2026, 10:41
Повітряна тривога. Фото Колаж "Телеграфу"

В області діють аварійні відключення після російської атаки вночі

У четвер, 8 січня, на Дніпропетровщині почали тестувати нову систему сповіщення про повітряну тривогу. Жителі області отримують екстрені сповіщення з характерним звуком на телефон.

Що треба знати:

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", зранку 8 січня приблизно о 9:50 на смартфон прийшло сповіщення про тривогу. Воно супроводжувалось дуже гучним, різким та несподіваним звуком.

Нове сповіщення про тривогу на Дніпропетровщині
Сповіщення було не з моніторингового каналу чи додатку, а системне. Ймовірніше так влада області спробувала вирішити проблему з тривогами. Адже під час аварійних відключень вулична тривога не працює. Хоча наразі в ОВА чи мерії Дніпра це не коментували.

Водночас місцеві неабияк незадоволені, адже чимало людей злякались цього звуку. До того ж вимкнути сповіщення не так легко, а його гучність вражає. Люди писали:

  • Злякався капець
  • Аж прокинулась
  • О так, то було ефектно…
  • У мене ледь серце не стало
  • Також злякалась

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Дніпрі та області з'явиться світло, та що з водопостачанням та теплом. Відомо, що через блекаут у школах продовжили канікули до кінця тижня.

#Дніпропетровська область #Тривога #Оповіщення #Система оповіщення