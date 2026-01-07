Після вибуху у Дніпрі, Запоріжжі та низці міст зникло світло та вода: що відомо

Час відновлення залишається невідомим

У вечері, 7 січня, після гучного звуку почались перебої з енерго- та водопостачанням на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Зокрема, у Кривому Розі, Кам’янському, Дніпрі та Запоріжжі місцеві жителі залишились без світла. Міненерго підтвердило, що майже 100% споживачів залишились без електрики.

Також є інформація про можливу аварійну ситуацію на місцевій ТЕЦ. Про це повідомляла низка Телеграм-каналів.

Що варто знати

У Дніпрі, Запоріжжі та областях немає електрики

Причиною відсутності живлення стала російська атака

Енергетики почнуть відновлення після відбою тривоги

"Повідомляють, перед тим як зникло світло у небі було видно два сильних спалахи", — йдеться в повідомленні

Також, є інформація про ймовірну аварійну ситуацію на місцевій ТЕЦ. Станція була терміново зупинена.

"Абсолютно всі (!) ТЕЦ та підстанції Дніпропетровщини — зупинено", — повідомив відомий волонтер Тимофій "Кучер".

Також він повідомив, що в лікарнях відсутнє світло. А деякі потяги затримуються.

Дописи волонтера в соцмережі

Світло зникло через російську атаку

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. Та порадив зробити запас води.

"Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено", — написав Лукашук.

На офіційному каналі ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення світла. Це зумовлено атакою росіян по енергооб'єкту.

"Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло", — зазначено в повідомленні.

