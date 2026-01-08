Россияне применили коварную тактику: эксперт рассказал, когда вернется свет ко всем на Днепропетровщине

Россияне нанесли продуманный и эффективный удар по инфраструктуре Днепропетровщины

Полный блэкаут в Днепре и области, а также в Запорожье был обусловлен массированным ударом россиян по энергосистеме региона. Однако последствия могли быть еще более ужасными.

На восстановление энергопитания крупных городов Днепропетровщины может понадобиться до двух суток. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Что произошло на Днепропетровщине и Запорожье

"Накануне россиянами была совершена массированная атака на энергетический регион Днепра, Запорожья, Кривого Рога. Комплексно, очень мощный удар был нанесен, объективно. И произошло одновременное поражение большого количества подстанций", — сказал Харченко.

Он подчеркнул, что эти разрушения местами не столь критичны, чтобы можно было говорить о чрезвычайной эффективности россиян. Это также не свидетельствует о том, что они перешли на более высокий уровень в своих возможностях.

"Это вряд ли так. Но, из-за того, что атака была очень массированной и было нанесено огромное количество ударов, то даже там, где есть защита и отработала система защиты хорошо, все равно какие-то мелкие вторичные поражения случились", — рассказал эксперт.

По словам Харченко, эти мелкие повреждения, но в большом количестве временно вывели из работы энергосеть. Город Запорожье был заживлен в течение нескольких часов после завершения атаки.

Когда возобновят энергоснабжение

"Днепр сейчас возвращается, я думаю, что максимум там завтра все будет работать, скорее всего. А что касается Кривого Рога, там тоже работа идет очень активно. Я хуже знаю ситуацию, ну, не было просто времени добраться. Но думаю что и Кривой Рог, там максимум завтра будет возобновлена ​​работа. По меньшей мере, там, на какое-то время люди получат электричество в ближайшие 18-20 часов", — отметил Харченко.

Блэкаут в Днепре. Фото Ян Доброносов

Какие планы у россиян

Эксперт уточнил, что россияне били по подстанциям и по устройствам выдачи электроэнергии на генерирующих объектах. Однако, по его словам, в этом регионе уже практически нет генерирующих мощностей.

"Закономерность в ударах россиян прослеживается абсолютно четко. Они выбирают определенные энергетические районы, очень много бьют по Киевскому, очень много бьют по Одесскому. И это такой же комплексный удар по энергетическому региону Днепр-Запорожье-Кривой Рог", — пояснил Харченко.

По его словам, россияне поняли, что в масштабе всей Украины у них не выходит ничего. То есть, при таких ударах, у них результатов нет.

"Поэтому они переключились на такие сфокусированные атаки по конкретным регионам. Ну, я просто смотрю, сейчас они выбивают самые большие города. То есть, города-миллионники. Киев — больше всего потребителей, далее Одесса, Днепр, Кривой Рог — огромные потребители. Россияне пытаются выбить определенные энергетические районы", — сказал Харченко.

Блэкаут в Днепре. Фото Ян Доброносов

Какой энергетический район может быть следующим?

По мнению эксперта, россияне продолжат эту практику. И следующим могут атаковать столичный регион.

"Я, честно говоря, думаю, что они следующий удар по Киеву снова будут проводить. Ну, да, президент предупреждал. Из того, как идет ситуация, ну, мое ощущение, что следующий удар будет по Киевщине. Но это ничем не подкрепленное интуитивное утверждение", — отметил Харченко.

Выдержит ли энергосистема сильные морозы

Эксперт отметил, что морозы, которые уже скоро доберутся до Украины, почти не повлияют на состояние энергосистемы. Но есть одно условие.

"Если у нас была гарантия, что не будет повторений российских атак, это не повлияет почти никак. Даже при сильных морозах, будет на пол очереди больше ограничений. Я думаю, что большая часть людей этого не заметит. Но, к сожалению, атаки россиян меняют эту ситуацию, особенно в формате, в котором они происходят сейчас. Потому что, ну, в чем состоит самая большая сейчас опасность, что будет происходить атака, во время которой, например, выбьют какую-нибудь большую котельную. Но пока не завершится атака, невозможно начать восстановление. Даже после отбоя воздушной тревоги на месте окажется, что там были кассетные боеприпасы. И соответственно, перед тем, как людям на объект зайти, нужно, чтобы там работали саперы и т.д.", — рассказал Харченко.

Он отметил, что эти факторы не позволяют быстро организовать восстановление объекта. А в сумме это дает около 30 часов задержки перед началом работ.

