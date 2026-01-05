Рус

Керував звільненням Зміїного, та отримав орден від Порошенка. Що відомо про главу "Альфи", який може очолити СБУ

Олена Руденко
Євген Хмара Новина оновлена 05 січня 2026, 10:10
Він очолював "Альфу" з літа минулого року

За даними ЗМІ, очільник СБУ Василь Малюк погодився подати у відставку. Замість нього виконувати обов'язки керівника СБУ можуть призначити главу "Альфи" генерал-майора Євгена Хмару.

Про це повідомляє "Українська правда". "Телеграф" розповідає, що відомо про ймовірного нового очільника Служби безпеки України Євгена Хмару.

Євген Хмара — що про нього відомо

Євген Леонідович Хмара — генерал-майор, начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 25 серпня 2025 року. До цього він був начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Хмара організовував спецоперації з протидії терористичним загрозам та безпосередньо працював у зоні бойових дій. Його підрозділи залучалися до операцій на Донбасі та у прифронтових районах під час повномасштабної війни.

Звільнення Зміїного

Саме під його керівництвом спецпризначенці "Альфи" провели легендарну операцію зі звільнення острова Зміїний влітку 2022 року. Групи спецпризначенців доставили на острів гелікоптерами з другої спроби — перший раз завадила російська авіація. На острові бійці "Альфи" вступили у переможний бій.

За що Порошенко нагородив Хмару

Про Василя Хмару у відкритому доступі інформації небагато. Відомо, що у березні 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко нагородив його орденом Данила Галицького.

Відзнаку Хмара отримав за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов’язку. Його було нагороджено з нагоди Дня Служби безпеки України.

Як повідомляв "Телеграф", колишній глава ГУР Кирило Буданов залишив посаду. Тепер він є главою Офісу президента.

