Одним – п’ять відключень, іншим – весь день світла. Які графіки діють 21 лютого

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у суботу, 21 лютого, протягом усього дня у країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:

Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Київська область

Графік відключення світла у Київській області 21.02.2026

Вінницька область

Графік відключення світла у Вінницькій області 21.02.2026

Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 21.02.2026

Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 21.02.2026

Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 21.02.2026

Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 21.02.2026

Миколаївська область

Графік відключення світла у Миколаївській області 21.02.2026

Одеська область

Графік відключення світла в Одеській області 21.02.2026

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 21.02.2026

Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 21.02.2026

Тернопільська область

Загального графіка вимкнення електроенергії більше немає. Надалі є графік погодинних відключень, але у оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально на свою адресу перевіряти, коли саме планується відключення світла.

Харківська область

Графік відключення світла у Харківській області 21.02.2026

Хмельницька область

Графік відключення світла у Хмельницькій області 21.02.2026

Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 21.02.2026

Чернівецька область

Графік відключення світла Чернівці та область 21.02.2026

Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 21.02.2026

