Руководил освобождением Змеиного и получил орден от Порошенко. Что известно о главе "Альфы", который может возглавить СБУ
Он возглавлял "Альфу" с лета прошлого года
По данным СМИ, глава СБУ Василий Малюк согласился подать в отставку. Вместо него исполнять обязанности руководителя СБУ могут назначить главу "Альфы" генерал-майора Евгения Хмару.
Об этом сообщает "Украинская правда". "Телеграф" рассказывает, что известно о вероятном новом руководителе Службы безопасности Украины Евгении Хмаре.
Евгений Хмара — что о нем известно
Евгений Леонидович Хмара — генерал-майор, начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 25 августа 2025 года. До этого он являлся начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.
Хмара организовывал спецоперации по противодействию террористическим угрозам и работал в зоне боевых действий. Его подразделения привлекались к операциям на Донбассе и прифронтовых районах во время полномасштабной войны.
Освобождение Змеиного
Именно под его руководством спецназовцы "Альфы" провели легендарную операцию по освобождению острова Змеиный летом 2022 года. Группы спецназовцев доставили на остров вертолетами со второй попытки – первый раз помешала российская авиация. На острове бойцы "Альфы" вступили в победоносное сражение.
За что Порошенко наградил Хмару
О Василии Хмаре в открытом доступе информации немного. Известно, что в марте 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом Даниила Галицкого.
Награду Хмара получил за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебного долга. Он был награжден по случаю Дня Службы безопасности Украины.
Как сообщал "Телеграф", бывший глава ГУР Кирилл Буданов покинул пост. Теперь он глава Офиса президента.