Руководил освобождением Змеиного и получил орден от Порошенко. Что известно о главе "Альфы", который может возглавить СБУ

Он возглавлял "Альфу" с лета прошлого года

По данным СМИ, глава СБУ Василий Малюк согласился подать в отставку. Вместо него исполнять обязанности руководителя СБУ могут назначить главу "Альфы" генерал-майора Евгения Хмару.

Об этом сообщает "Украинская правда". "Телеграф" рассказывает, что известно о вероятном новом руководителе Службы безопасности Украины Евгении Хмаре.

Евгений Хмара — что о нем известно

Евгений Леонидович Хмара — генерал-майор, начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 25 августа 2025 года. До этого он являлся начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Евгений Хмара возглавлял "Альфу" несколько месяцев

Хмара организовывал спецоперации по противодействию террористическим угрозам и работал в зоне боевых действий. Его подразделения привлекались к операциям на Донбассе и прифронтовых районах во время полномасштабной войны.

Хмара работал в зоне боевых действий

Освобождение Змеиного

Именно под его руководством спецназовцы "Альфы" провели легендарную операцию по освобождению острова Змеиный летом 2022 года. Группы спецназовцев доставили на остров вертолетами со второй попытки – первый раз помешала российская авиация. На острове бойцы "Альфы" вступили в победоносное сражение.

Евгений Хмара имеет звание генерал-майор

За что Порошенко наградил Хмару

О Василии Хмаре в открытом доступе информации немного. Известно, что в марте 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом Даниила Галицкого.

Награду Хмара получил за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебного долга. Он был награжден по случаю Дня Службы безопасности Украины.

Как сообщал "Телеграф", бывший глава ГУР Кирилл Буданов покинул пост. Теперь он глава Офиса президента.