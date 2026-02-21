Залучите невдачу та чужі проблеми. Категорично не робіть цього у свято 21 лютого
Не ігноруйте 21 лютого основних традицій та заборон
У суботу, 21 лютого, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Тимофія Олімпійського. За старим стилем це свято припадало на 6 березня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
"У народних віруваннях існують такі застереження, однак наукового підтвердження вони не мають"
Преподобний Тимофій Олімпійський — візантійський чернець і подвижник VIII століття, який жив на горі Олімп у Малій Азії. Він відомий суворим аскетичним життям, молитовним подвигом і духовним наставництвом, за що був шанований як святий ще за життя.
Що можна робити 21 лютого:
- Цього дня віряни звертаються з молитвами до преподобного Тимофія, просячи зміцнення здоров’я, терпіння та захисту;
- День сприятливий для домашніх справ та наведення ладу, можна позбутися непотрібних речей і тим самим "викинути" біди;
- Сьогодні потрібно допомагати близьким, піклуватися і підтримувати тих, хто потребує уваги.
- Вважалося, що якщо у цей день вийти на дорогу та покликати весну, то рік буде вдалим.
Що не можна робити 21 лютого:
- Сьогодні не можна сваритися, бо конфлікт у цей день може притягнути біди та зіпсувати стосунки на довгий час;
- Не давайте і не беріть гроші в борг — це призведе до фінансових втрат;
- Цього дня не варто підіймати чужі речі й не можна брати їх без дозволу, оскільки можна викликати невдачу та зайві проблеми;
- Не розпочинайте нові великі справи та не підписувати важливі документи — нові починання можуть бути невдалими;
- Не залишати безлад у будинку — бруд і хаос "відтягують" успіх і достаток;
Прикмети на 21 лютого:
- яка погода на Тимофія — такою буде і вся весна;
- якщо сьогодні повітря тепле і сухе — весна буде теплою і швидко пройде;
- якщо струмки потекли — сіяти треба рано.
