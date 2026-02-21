Рус

Залучите невдачу та чужі проблеми. Категорично не робіть цього у свято 21 лютого

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Традиції та заборони на 21 лютого
Традиції та заборони на 21 лютого. Фото Freepik

Не ігноруйте 21 лютого основних традицій та заборон

У суботу, 21 лютого, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Тимофія Олімпійського. За старим стилем це свято припадало на 6 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

"У народних віруваннях існують такі застереження, однак наукового підтвердження вони не мають"

Преподобний Тимофій Олімпійський — візантійський чернець і подвижник VIII століття, який жив на горі Олімп у Малій Азії. Він відомий суворим аскетичним життям, молитовним подвигом і духовним наставництвом, за що був шанований як святий ще за життя.

Що можна робити 21 лютого:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до преподобного Тимофія, просячи зміцнення здоров’я, терпіння та захисту;
  • День сприятливий для домашніх справ та наведення ладу, можна позбутися непотрібних речей і тим самим "викинути" біди;
  • Сьогодні потрібно допомагати близьким, піклуватися і підтримувати тих, хто потребує уваги.
  • Вважалося, що якщо у цей день вийти на дорогу та покликати весну, то рік буде вдалим.
Що можна і не можна робити 21 лютого
Що можна і не можна робити 21 лютого

Що не можна робити 21 лютого:

  • Сьогодні не можна сваритися, бо конфлікт у цей день може притягнути біди та зіпсувати стосунки на довгий час;
  • Не давайте і не беріть гроші в борг — це призведе до фінансових втрат;
  • Цього дня не варто підіймати чужі речі й не можна брати їх без дозволу, оскільки можна викликати невдачу та зайві проблеми;
  • Не розпочинайте нові великі справи та не підписувати важливі документи — нові починання можуть бути невдалими;
  • Не залишати безлад у будинку — бруд і хаос "відтягують" успіх і достаток;

Прикмети на 21 лютого:

  • яка погода на Тимофія — такою буде і вся весна;
  • якщо сьогодні повітря тепле і сухе — весна буде теплою і швидко пройде;
  • якщо струмки потекли — сіяти треба рано.

"Телеграф" писав раніше, скільки вихідних та свят буде в українців у лютому. Дізнайтесь важливі дати.

Теги:
#Традиції #Заборони #Церковне свято