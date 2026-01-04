До 17 см білого покриву. Які області України підуть під сніг на Водохреще 6 січня

Південь країни стане винятком

На українців чекає помірно морозна погода з опадами на одне з головних церковних свят — Хрещення Господнє (Водохреще), або Богоявлення, яке за новоюліанським календарем відзначається 6 січня і випадає на вівторок.

Що потрібно знати:

На Хрещення в Україні очікується сніг та мокрий сніг

У деяких регіонах морози посиляться до -12°C

На півдні очікується відлига

Український синоптик Іван Семиліт в інтерв’ю "24 Каналу" озвучив попередній прогноз, згідно з яким на Хрещення (Йордан) 6 січня 2026 року на півдні та сході України можливі опади у вигляді снігу та дощу. За даними метеосайту Ventusky, у Сумській, Полтавській та Харківській областях висота снігового покриву може становити до 17 см.

Снігові опади в Україні на 6 січня. Фото: Ventusky

Температура повітря вночі становитиме від 0 до 6 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів можуть підійматися до "плюсових" значень — очікується від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. За даними Ventusky, у Чернігівській та Сумській області температура повітря може опуститися навіть до -8 градусів морозу.

Фото: Ventusky

Щодо інших регіонів, на більшій частині території країни синоптик також прогнозує сніг і мокрий сніг. Вночі очікується похолодання до 12 градусів морозу, а вдень температура коливатиметься в межах 0…-6 градусів. Згідно з попередніми прогнозами Укргідрометцентру, плюсові температури очікуються на півдні країни. У Криму може піднятися до +8 градусів вдень.

Прогноз погоди на Водохреща в Україні 6 січня. Фото: meteo.gov.ua

Зазначимо, що по 6 січня зима в Україні радуватиме майже щоденним випаданням снігу. Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці першої декади січня погода в Україні знову зміниться.