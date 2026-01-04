До 17 см белого покрова. Какие области Украины уйдут под снег на Крещение 6 января

Юг страны станет исключением

Украинцев ожидает умеренно морозная погода с осадками на один из главных церковных праздников — Крещение Господне, или Богоявление, которое по новоюлианскому календарю отмечается 6 января и выпадает на вторник.

Что нужно знать:

На Крещение в Украине ожидается снег и мокрый снег

В некоторых регионах морозы усилятся до −12°C

На юге ожидается оттепель

Украинский синоптик Иван Семилит в интервью "24 Каналу" озвучил предварительный прогноз, согласно которому на Крещение (Иордан) 6 января 2026 года на юге и востоке Украины возможны осадки в виде снега и дождя. По данным метеосайта Ventusky, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях высота снежного покрова может составить до 17 см.

Снежные осадки в Украины на 6 января. Фото: Ventusky

Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов мороза. Днем столбики термометров могут подниматься до "плюсовых" значений — ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. По данным Ventusky, в Черниговской и Сумской области температура воздуха может опуститься даже до -8 градусов мороза.

Фото: Ventusky

По поводу остальных регионов, на большей части территории страны синоптик так же прогнозирует снег и мокрый снег. Ночью ожидается похолодание до 12 градусов мороза, а днем температура будет колебаться в пределах 0…-6 градусов. Согласно предварительным прогнозам Укргидрометцентра, плюсовые температуры ожидаются на юге страны. В Крыму может подняться до +8 градусов днем.

Прогноз погоды на Крещение в Украине 6 января. Фото: meteo.gov.ua

Отметим, что по 6 января зима в Украине будет радовать с почти ежедневным выпадением снега. Ранее "Телеграф" писал, что в конце первой декады января погода в Украине снова изменится.