Не тільки Донецька область: Братчук розповів, які ще цілі у росіян на 2026 рік

Проблеми в економіці змушують росіян нарощувати тиск на українську оборону

На тлі перемовного процесу про припинення війни завдання росіян незмінні. У 2026 році вони намагатимуться захопити якнайбільше українських земель.

Російська армія не збавляє активність наступальних дій вже майже 2 роки поспіль. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий волонтер, офіцер тероборони та публічний експерт з питань безпеки Сергій Братчук.

"На фоні геополітичних комунікацій, які зараз відбуваються, росіяни очевидно поспішають. Звідси намагання залучити всі наявні ресурси та кинути їх на захоплення, в першу чергу, Донецької області повністю", — сказав Братчук.

За його словами, у них є бажання продемонструвати США та європейським країнам свою спроможність та готовність воювати далі. Вони прагнуть виконати так звані "цілі СВО" і окупувати всю Донеччину.

"Не скажу що вини не хочуть завоювати, наприклад, Запорізьку область. Але вони намагатимуться продовжувати тиск по всій лінії фронту. Про це свідчить кількість боєзіткнень, які попри зміну сезонів та настання зими не скорочуються, а навіть подекуди збільшується", — наголосив Братчук.

Він додав, що це може свідчити про те, що керівництво РФ поспішає. Очевидно, проблеми в російській економіці накопичуються.

"Тепер задача Сил оборони України нарощувати глибинні удари по економічних спроможностях ворога. Як на території РФ, так і на окупованих територіях України. Очевидно, що вони можуть продовжувати наступальні дії поки в них є спроможності для цього", — зазначив Братчук.

Сергій Братчук. Фото elitukraine.com

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри заяви росіян про окупацію Гуляйполя, місто вони не контролюють. За кожен метр цього населеного пункту йдуть бої.