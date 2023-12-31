Чим замінити "Іронію долі": 4 найкращі комедії на Новий рік

Новорічне кіно на будь-який смак

Набридла на Новий рік рязановська "Іронія долі" гірше за салат "Олів’є"? Як ми вас розуміємо! "Телеграф" зібрав для вас фільми "під ялинку", які повернуть святковий настрій: зухвалий соціальний експеримент з Едді Мерфі, комедійний екшен із Брюсом Віллісом, гангстерський мюзикл із Мадонною — і це ще не все!

"Помінятися місцями" (1983)

Два брати, які володіють великою фінансовою корпорацією (голлівудські ветерани Дон Амічі та Ральф Белламі) ставлять сміху заради соціальний експеримент. Вони міняють місцями керівника своєї компанії (славетний комік 80-х Ден Ейкройд) з вуличним жебраком — у його ролі знявся Едді Мерфі, для якого це була лише друга велика роль. Лощений яппі втрачає все і опускається на самісеньке дно життя, але дрібний шахрай, що зайняв його місце, як і слід було очікувати, виявляється не так вже й простий.

Класика різдвяної комедії від одного з найкращих комедіографів Нового Голлівуду Джона Лендіса — окрім іншого, він свого часу зробив еволюцію в музичному відео, поставивши знаменитий кліп Майкла Джексона "Тріллер".

Фільм доверху наповнений відмінними жартами, погонами, перевдяганнями та, незважаючи на відому передбачуваність сюжету, яскравими твістами. А ще в ньому знімається якась непристойна кількість зіркових акторів. Окрім зазначених, це черговий ветеран Голлівуду Денхольм Елліот, відомий за серією фільмів про Індіана Джонса, майбутня володарка "Оскара" за фільм "Все скрізь і відразу" Джеймі Лі Кертіс та Джон Белуші в одній зі своїх перших ролей. Сцена за його участю у новорічному фіналі – одна з найсмішніших.

"Квартира" (1960)

Велика класика Голлівуду з Джеком Леммоном ("У джазі тільки дівчата") та Ширлі Маклейн ("Мила Черіті") у головних ролях. Смішна і зворушлива історія кохання двох "маленьких людей" — рядового бухгалтера у великій страховій компанії в Нью-Йорку та дівчини, яка працює в тій же офісній будівлі ліфтеркою.

Він намагається зробити кар’єру, надаючи свою затишну квартирку в центрі начальству, щоби його біг-боси могли водити туди коханок. Героїня Ширлі Маклейн, яка не може відмовитися від догляду директора компанії, само собою, виявляється однією з дівчат, яких приводить начальство у зручну квартирку. Що, звичайно ж, запускає феєрверк безглуздих та кумедних ситуацій.

Незважаючи на ч/б, "Квартира", як і більшість фільмів Біллі Уайлдера (режисера тих самих "…дівчат"), не старіє. І навіть навпаки, з роками здається все смішнішою і, головне, добрішою. На тлі сьогоднішньої пост-іронії добрий гумор цього фільму зігріває, а хепі-енд, що розгортається новорічної ночі, змушує забути про будь-які неприємності.

"Останній бойскаут" (1991)

Як ми вже писали, традиційно у всі рейтинги фільмів до новорічних свят входить "Міцний горішок". Отже, вибір "Останнього бойскауту" може здатися несподіваним, якби не один із численних жартів, розкиданих по фільму — так, завдяки дочці героя Брюса Вілліса, ми знаємо, що дія фільму відбувається на Різдво та Новий рік.

Дочка героя Брюса Вілліса в "Останньому бойскауті" явно успадкувала його почуття гумору

Один з останніх шедеврів жанру маскулінного бойовика 1980-х, "Остінній бойскаут" Тоні Скотта — це історія двох невдах, приватного детектива та колишнього футболіста, що погорів на кокаїні і махінаціях з тоталізатором (Деймон Вейанс), які вплуталися в небезпечне розслідування.

Запаморочливий атракціон насильства, гегів та словесних перепалок самого чорного гумору, що перехльостують через край (причому чимало пішло в народ), "Останній бойскаут" — ідеальна розвага для всіх шанувальників екшн-фільмів. Адже з усіх мистецтв найважливішими, як і раніше, залишаються кіно та цирк.

А головне, ми бачимо на екрані Брюса Вілліса, який сьогодні повільно згасає від хвороби Альцгеймера, у його найкращій акторській та фізичній формі.

"Шукачі з Бродвею" (1989)

Цей чудовий фільм свого часу пройшов непоміченим, і зовсім несправедливо забутий сьогодні – навіть незважаючи на те, що одну з головних ролей у ньому зіграла знаменита поп-співачка Мадонна. Єдина стрічка Говарда Брукнера, однокашника Джима Джармуша по кіношколі, який помер у 34 роки від наслідків СНІДу.

"Шукачі з Бродвею" — це екранізація оповідань Деймона Раньона, поета Бродвею епохи Сухого закону, яка поєднує фарсову комедію, мюзикл та стилізацію під гангстерське кіно. Напередодні наступу Нового, 1929 року переплітаються історії кількох персонажів, у тому числі двох співачок з кабаре (одну з яких, власне, і зіграла Мадонна у дуеті із зіркою "Брудних танців" Дженніфер Грей) та професійного гравця у виконанні Метта Діллона ("Місто астероїдів").

Стильний, смішний і наївний, як і належить новорічним казкам, цей фільм подарує гарний настрій та порадує кіноманів відмінним кастингом. В епізодичних ролях тут можна побачити Стіва Бушемі і Рутгера Хауера, яких не треба зайвого разу представляти, а також культового письменника-бітника Вільяма Берроуза.

