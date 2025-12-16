"Я підтримаю": нардепка оцінила, коли буде мобілізація жінок в Україні

Зінкевич не бачить нічого надзвичайного у службі

Мобілізація жінок в Україні може стати реальністю, але не раніше, ніж через кілька років. Умови служби для жінок значно покращилися порівняно з 2014 роком – з'явилося спеціальне забезпечення та можливість обіймати бойові посади. Водночас потрібні чіткі критерії та обмеження для такої мобілізації.

Що треба знати:

Зінкевич готова голосувати за призов жінок

Нардеп назвала можливі терміни та умови

Верховна Рада поки не готова

Про це "Телеграфу" сказала командирка медичного батальйону "Госпітальєри", депутатка ВР від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич. Детальніше читайте у матеріалі: "Я підтримую ТЦК" — нардеп Зінкевич про мобілізацію жінок і те, де взяти гроші на підвищення зарплат військових".

Яна Зінкевич розповіла, що не бачить нічого надзвичайного в службі жінок у війську. У її оточенні всі або воювали, або воюють зараз – і жінки, і чоловіки.

Сама депутатка пішла на війну ще у 2014 році, коли їй було 18 років. Вона зазначила, що служба жінок у 2025 році сильно відрізняється від того, що було десять років тому. Тоді не існувало окремого забезпечення для жінок, вони не могли обіймати бойові посади. Рівень поінформованості військових про свої права був набагато нижчим, як і кількість пільг.

Тому я вважаю, що рано чи пізно до питання мобілізації жінок доведеться повернутися, і особисто я цю ідею підтримуватиму, заявила Зінкевич.

Зінкевич на війні з 18 років

Водночас депутатка наголосила, що це має бути дуже зважене рішення. Потрібно передбачити обмеження – наприклад, враховувати кількість дітей, вік та сімейні обставини жінок.

На запитання, чи може це статися найближчим часом, Зінкевич відповіла однозначно – ні. Вона не вважає, що Верховна Рада готова до такого рішення вже зараз. Але якщо питання постане в майбутньому, депутатка його підтримає.

