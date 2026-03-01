"Повний провал" чи 500 років історії? В Україні є село, назва якого збиває з пантелику всіх приїжджих

Волинська глибинка, що приховує мінеральні джерела та срібло королів

Назва цього села на Волині звучить так, ніби це повний провал, адже у розмовній українській вона часто означає, що всьому кінець або щось пішло не так. Однак усе навпаки — замість безвиході — багатовікові історія та глибоке коріння.

Що варто знати

Попри розмовне значення слова "гайки" як символу фіаско, волинське село має майже 500-річну історію, що бере початок із князівських маєтків 16 століття

У 1970-х роках місцеві школярі виявили тут скарб із 1 500 срібних монет часів польських королів

Окрім історичного минулого, Гайки славляться покладами лікувальних грязей та мінеральними джерелами, що розташовані на околицях

Гайки — невелике село в Оваднівська сільська громада Володимирського району Волинська область, яке розташоване на лівому березі річки Турії. Воно входить до складу Оваднівської громади разом ще з кількома селами, а на 1 січня 2024 року чисельність усієї громади становила близько 5 921 людини.

Письмові згадки про Гайки походять ще з середини 16-го століття. У 1545 році село вже фігурує в документах як маєток князя Юрія Овлочинського та Андрія Гнівоша, що мали тут обов’язки щодо Володимирського замку. Протягом 16-17 століть село перейменовувалось і записувалося як Гайки чи Гайок, а згодом переходило в руки різних місцевих шляхтичів.

У 19 — на початку 20 століття Гайки входили до складу Вербської волості Володимир-Волинського повіту. За переписом 1887 року тут налічувалося понад 270 жителів та близько 72 будинків, а також окрема колонія з додатковими мешканцями.

Гайки не лише стародавнє, а й історично "плідне" на пам’ятки місце. У 1976 році неподалік у урочищі "Денисове" місцеві школярі знайшли приблизно 1 500 срібних монет 17 століття — зразки часів Яна Казимира та Сигізмунда III. Частину знахідки передали у Волинський краєзнавчий музей, інші монети лишилися у селян.

Нині село має власну школу, дитсадок, медичний пункт, клуб, пошту та магазини. На околиці є поклади торфово-лікувальних грязей, а трохи далі — мінералізовані джерела.

